A Real Madrid már a 10. percben cserélt a Rayo Vallecano elleni hazai bajnokin: a combjában fájdalmat érző Jude Bellingham sérülés miatt hagyta el a pályát. Ezután Vinícius Júnior szerzett vezetést, és bár a vendégek a második félidő elején egyenlítettek, Kylian Mbappé a 100. percben tizenegyesből 2-1-re megnyerte a mérkőzést a hazaiaknak. A Rayo kettős emberhátrányban és pont nélkül zárta a találkozót, a La Liga-tabellán a Barcelona mögött egypontos hátrányban lévő Realnál pedig a visszafogott teljesítmény mellett leginkább a 22 éves Bellingham miatt aggódhatnak.

Jude Bellingham combsérülése után közleményt adott ki a Real Madrid

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Jude Bellingham februárban már nem játszhat a Real Madridban?

Álvaro Arbeloa vezetőedző a találkozót követő sajtótájékoztatón még nem tudott pontos diagnózist adni az angol válogatott játékos állapotáról, de vasárnap este a klub a hivatalos oldalán jelezte, hogy a bal lábának félinas izma sérült meg.

Bár a Real Madrid a felépülés időtartamáról nem írt, a spanyol sajtó egyöntetűen arról számolt be, hogy Bellinghamnek egy hónapot kell kihagynia.

A 2023 nyarán szerződtetett angol focista a jelenlegi idényben 28 tétmérkőzésen majdnem kétezer percet töltött a pályán (hat gól és négy gólpassz a mérlege ez idő alatt), így nagyon hiányozhat majd a Real Madridból a közeljövőben. A jelek szerint a Valencia, a Real Sociedad, az Osasuna és a Getafe elleni bajnokik mellett a Benfica elleni Bajnokok Ligája-párharcot is ki kell hagynia.