A Salzburger Nachrichten csütörtökön írta meg, hogy Jürgen Klopp állása komoly veszélybe került a Red Bull élén, miután a sportági eredmények még messze elmaradnak a vártaktól. Az említett oldal addig ment, hogy Oliver Glasner személyében már az utódját is kiválasztották az osztrákok, akik állítólag nem is gördítenének akadályt Klopp távozása elé. Az 58 éves szakember jelenleg az RB birodalom „globális futballért felelős vezetőjeként” tevékenykedik, és ez várhatóan a közeljövőben sem fog változni, hiszen a Red Bull válaszolt a Bild megkeresésére.

Jürgen Klopp jelenleg az RB-projekten dolgozik

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Jürgen Klopp mégsem lesz a Real Madrid edzője?

A korábbi mainzi, dortmundi és liverpooli vezetőedzőt már több alkalommal is a Real Madriddal hozták szóba, ám a Bild című lap megtudta, hogy Klopp távozása nincs napirenden, hiszen a felek elégedettek egymással.

Ez teljes képtelenség és teljesen alaptalan. Épp ellenkezőleg: rendkívül elégedettek vagyunk Jürgen Klopp munkájával

– fogalmazott a német lapnak Oliver Mintzlaff, a Red Bull ügyvezetője.

„Sokat fektet be, folyamatos kommunikációban áll edzőinkkel és sportigazgatóinkkal, és fenntartható módon fejleszti a Red Bull futballfilozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Minden figyelmünket és energiánkat erre összpontosítjuk” – tette hozzá. Klopp szerződése 2029-ben jár le a Red Bullnál, első évében eddig nem sok sikert hozott a céghez, hiszen az RB Leipzig csupán ötödik a német Bundesligában, s jelenleg is küzd a Bajnokok Ligája-helyekért.

🚨🆕 Oliver #Mintzlaff, when asked about reports that Jürgen #Klopp is allegedly no longer beyond question due to a lack of sporting progress and could be replaced by Oliver Glasner:



“That is complete nonsense and entirely made up. On the contrary, we are extremely satisfied… pic.twitter.com/g4niaLzURb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 26, 2026

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke köztudottan a német szakembert tartaná a legalkalmasabb jelöltnek a vezetőedzői posztra, míg egy esetleges gyengébb világbajnokság esetén a német válogatott kispadja is reális állomáshely lehet számára.