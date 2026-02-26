A „Salzburger Nachrichten” szerint Jürgen Klopp hamarosan távozik a Red Bulltól. A korábbi mainzi, dortmundi és liverpooli vezetőedző alig több mint egy éve dolgozik az RB birodalom „globális futballért felelős vezetőjeként”. Az 58 éves szakember feladata a Red Bull klubok (köztük a lipcsei, a brazíliai Bragantino és az amerikai New York) további sikerekhez és ideális esetben bajnoki címekhez segítése. Mivel azonban a sportági eredmények (még) nem kielégítőek, lehetséges, hogy hamarabb távozik, mint, hogy a szerződése lejárna 2029-ben.

Jürgen Klopp továbbra is ott van a Real Madrid célkeresztjében

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Jürgen Klopp újra vezetőedző lehet?

A „Salzburger Nachrichten” szerint az osztrák vállalat nem állna Klopp útjába, ha ő nyáron edzőként szeretne visszatérni a nemzetközi futballba. Állítólag már kiválasztották az utódját is, Oliver Glasnert, aki korábban az Eintracht Frankfurt edzőjeként is dolgozott, és a legkésőbb a szezon végén távozik a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-ból. Az osztrák szakember állítólag szívesen vállalná Klopp mostani szerepét. Glasner egyébként korábban sportkoordinátorként és edzőasszisztensként dolgozott az RB Salzburgnál, így nem ismeretlen számára a vállalat.

Jürgen Klopp az első évében több médiafigyelmet kapott, mint amennyit a Red Bull valaha is elért a világ futballjában. Ugyanakkor az is tény, hogy senki sem lehet elégedett a klubok sportági eredményeivel, különösen az RB Leipzig esetében, ugyanis a klub jelenleg csak az ötödik helyen áll a Bundesligában, és ismét a Bajnokok Ligája kvalifikációjáért küzd. Az, hogy Klopp idő előtt felbonthatja a Red Bull-lal kötött szerződését, már a kezdetektől fogva lehetséges volt, bár a Red Bull tagadja, hogy a válás azonnal bekövetkezne.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke hetek óta őt tartja a legalkalmasabb jelöltnek, és – attól függően, hogy hogyan alakul a nyári világbajnokság – a német válogatott szövetségi kapitányi posztjának is esélyese lehet Klopp.