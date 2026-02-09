A Lazio az első félidő hosszabbításában és a második játékrész második percében Pedro, illetve Gustav Isaksen góljaival két góllal is vezetett, ám a Juventus az 59. percben szépített Weston McKennie találatával, míg a végeredményt Pierre Kalulu állította be a hatperces hosszabbítás végén.

A Juventus edzője, Luciano Spalletti kiakadt a bírókra a Lazio elleni döntetlen után

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

A torinói együttes csaknem egy éve, tavaly március óta őrzi hazai veretlenségét a bajnokságban. Összességében 11 győzelem és öt döntetlen a mérlege, ebben az idényben pedig hét győzelemnél és öt döntetlennél tart az Allianz Stadionban.

A lefújás után a torinóiak edzője, Luciano Spalletti nem volt maradéktalanul elégedett a bíró ténykedésével, mivel az első félidőben 0-0-s állásnál előbb Teun Koopmeiners gólját les miatt érvénytelenítették, emellett szerinte egy jogos tizenegyest sem kapott meg a csapata. Az egykori olasz szövetségi kapitány azt nehezményezte, hogy Mario Gila az első félidőben fellökte Juan Cabalt a büntetőterületen belül, de a játékvezető szerint nem történt semmi. Spalletti dühösen úgy fogalmazott a lefújás után, hogy egyértelműsíteni kellene, hogy mi számít büntetőnek.

„A bíró úgy értelmezte, ahogy akarta, de a védő hibázott. Gila meggondolatlanul csúszott be és eltalált egy játékost, aki futás közben megkaphatta volna a labdát. Manapság mindenki a szabályokon vitatkozik, és azt gondolom, hogy a szabályok jók, de mindig van értelmezése a dolgoknak. A helyzeteket mindig jól kell tudni értékelni. Nem lehet általánosítani, hogy minden kontakt büntetőt ér” – nyilatkozta a DAZN-nak Spaletti, aki októberben vette át a Juventus irányítását.

Zavarba hozta a riporternőt a Juventus edzője

A 66 éves olasz tréner aztán kissé bizarr módon elmagyarázta az olasz újságírónőnek, Federica Zille-nek, hogy miért gondolja azt, hogy a szabályok túlságosan is merevek. Hogy az igazát bizonyítsa, a szakember egy puszit adott a nő vállára, amitől a riporter teljesen zavarba jött.

„A szabályok jelenleg túlságosan merevek, pont ez a probléma. Ha senki sem veszi észre, hogy kezet talált a labda, akkor az kinek árt? A szakértők folyton azt mondják, hogy »volt kontaktus«, de ez nem jelent semmit, nem igaz? Adhatok egy puszit? Ez kontaktus. Az értelmezésen múlik minden, hiszen ez így is érintés volt, mégsem ugyanaz, mint egy ütés. Mindig lesznek problémák, ha olyanok a szabályok, ahol minden kezezés és minden belépő büntetőt ér. De erre való a VAR, hogy értelmezze az ilyen eseteket. A szabályok szerint egyértelműen tizenegyest kellett volna kapnunk” – mondta Spelletti.