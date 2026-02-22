Aki azt hitte, hogy a hétközi, Galatasaray elleni 5–2-es isztambuli K.O. csak egy egyszeri kisiklás volt, az szombat délután újra óriásit csalódott. A Juventus védelme jelenleg egy átjáróházra emlékeztet: az utolsó öt tétmeccséből a negyediket veszítette el, és ezeken a találkozókon összesen 13 gólt kapott. Egy ilyen statisztikát egy kiesőjelölt sem tenne ki az ablakba, nemhogy Olaszország legsikeresebb klubja.

A Juventus játékosai nem véletlenül csalódottak

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Cesc Fabregas együttese 75 év után tudott újra nyerni a Zebrák otthonában, ráadásul úgy, hogy a hazaiaknak nem sok momentumuk volt. A torinói közönség türelme a félidőben elfogyott: füttykoncert kísérte az öltözőbe a sztárokat, a meccs végén pedig zúgott a baljós rigmus:

Vogliamo 11 leoni!

– azaz tizenegy oroszlánt akarnak látni a pályán.

A Juventus-edző Spalletti taktikai öngyilkossága

A szakvezető, Luciano Spalletti váratlan, sokak szerint érthetetlen húzásokkal próbált úrrá lenni a válságon, de a kísérlet besült. A védelem bal oldalára, harmadik belső védőnek húzta vissza a csapat legkreatívabb emberét, a holland Teun Koopmeinerst. Ezzel a húzással Spalletti sterilizálta saját középpályáját, miközben Koopmeiners – aki nem védő – látványosan szenvedett az új posztján, és a második gól előtt ő is nagyot hibázott.

A támadósorban sem volt sok köszönet: Lois Openda kapott lehetőséget egyedüli ékként, de a belga csatár élete talán legrosszabb napját fogta ki. Amikor a 22. percben ziccerben állt a kapussal szemben, egy suta kísérlettel gyakorlatilag hazaadta a labdát. A büntetés pedig kegyetlen volt: a Como a 11. percben Vojvoda révén szerzett vezetést McKennie óriási hibája után, majd a 61. percben Caqueret egy villámgyors kontra után eldöntötte a három pont sorsát.

Fabregas: Úgy játszottunk velük, mintha csak cicáznánk

„A tervünk az volt, hogy 'torellót' (cicázást) játsszunk velük, és hagyjuk, hogy elfáradjanak a labda kergetésében. Tudtuk, hogy ha nem hagyunk nekik területet, idegesek lesznek, és ez be is igazolódott” – mondta a Como vezetőedzője, Fabregas.

Luciano Spalletti szavai inkább tűntek beismerésnek, mintsem szakmai elemzésnek: „Azt kértem a fiúktól, hogy a látványos foci helyett most a biztonságra törekedjünk, mert nem engedhetjük meg magunknak a megingásokat. Ez a Juventus jelenleg nem elég stabil mentálisan: ha kapunk egy gólt, azonnal szétesünk és elveszítjük a hitünket.”