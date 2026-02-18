A szeptemberben még a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt is legyőző török bajnokra a Juventus várt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának nyitányán. Az alapszakaszban minden meccsen pályára lépő Sallai Roland ezúttal is a Galatasaray kezdőcsapatában kapott helyet és végig játszotta az egészen őrült isztambuli találkozót. A jobbhátvédként játszó magyar válogatott szélső a SofaScore-on 6,2-es értékelést kapott, míg az UEFA által is a meccs legjobbjának választott Gabriel Sara 9,6-ost.

Sallai Roland nagyot küzdött a Juventus ellen, csapata már fél lábbal a BL-nyolcaddöntőben van

Spalletti szerint a Juventus saját magát verte meg Sallaiék ellen

A török együttes ugyan Gabriel Sara révén szerzett vezetést 15. percben, de Teun Koopmeiners rögtön a középkezdés után egyenlített, majd a 32. percben az ő duplájával fordított a Juventus. A második félidőben aztán minden a törököknek kedvezett, ugyanis előbb Noa Lang egyenlített, ami a Galatasaray 250. gólja volt a BEK-ben, illetve Bajnokok Ligájában, majd Davinson Sánchez révén visszavették a vezetést.

Gyengén fejeztük be az első félidőt, a szünetben próbáltunk rendezni a sorokat, de egyéni teljesítményekben visszaestünk. Nem egy, hanem három lépést tettünk hátra

– mondta Spalletti az olasz Sky Sportsnak.

Juan Cabal negatívhős lett Isztambulban

A második félidő aztán egészen rémálomszerűen alakult a torinói csapat számára, ugyanis a sárga lapos Cambiaso helyére a szünetben csereként beállt Juan Cabalt mindössze 21 perccel a pályára lépése után második sárga lappal kiállították.

„Cabalnak már volt egy sárga lapja, így már az első félidőben is kockázatos volt pályán tartani. Az ilyen mérkőzéseken tudnod kell kezelni a helyzetet, de Cabal piros lapja miatt megfizettük az árát. A kiállítással nehéz helyzetbe kerültük, de csak saját magunkat okolhatjuk, hogy nem vettük észre, mennyire veszélyes az, amit csinálunk” – mérgelődött az olasz tréner.

A Juventus története során csupán másodszor kapott öt gólt a legrangosabb európai kupasorozatban azóta, hogy 1958-ban kikapott 7-0-ra az osztrák Wiener SC-től.

„Meggyőződésem, hogy csak akkor tudjuk könnyíteni a védekezést, ha közbe tudunk támadni. Mivel nincsenek olyan játékosaink, akik elég jók lennének védekezésben és támadásban is, így a kontratámadások helyett az a célunk, hogy mi irányítsuk a meccset. Ha hátrányba kerülünk, utána mindig fennáll a veszélye, hogy újabb gólt kapunk. Megpróbáltuk szorosabbá tenni az eredményt, de egyértelmű, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a történtekért és a hibákért” – mondta csalódottan a korábbi olasz szövetségi kapitány.