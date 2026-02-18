A szeptemberben még a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt is legyőző török bajnokra a Juventus várt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának nyitányán. Az alapszakaszban minden meccsen pályára lépő Sallai Roland ezúttal is a Galatasaray kezdőcsapatában kapott helyet és végig játszotta az egészen őrült isztambuli találkozót. A jobbhátvédként játszó magyar válogatott szélső a SofaScore-on 6,2-es értékelést kapott, míg az UEFA által is a meccs legjobbjának választott Gabriel Sara 9,6-ost.
Spalletti szerint a Juventus saját magát verte meg Sallaiék ellen
A török együttes ugyan Gabriel Sara révén szerzett vezetést 15. percben, de Teun Koopmeiners rögtön a középkezdés után egyenlített, majd a 32. percben az ő duplájával fordított a Juventus. A második félidőben aztán minden a törököknek kedvezett, ugyanis előbb Noa Lang egyenlített, ami a Galatasaray 250. gólja volt a BEK-ben, illetve Bajnokok Ligájában, majd Davinson Sánchez révén visszavették a vezetést.
Gyengén fejeztük be az első félidőt, a szünetben próbáltunk rendezni a sorokat, de egyéni teljesítményekben visszaestünk. Nem egy, hanem három lépést tettünk hátra
– mondta Spalletti az olasz Sky Sportsnak.
A második félidő aztán egészen rémálomszerűen alakult a torinói csapat számára, ugyanis a sárga lapos Cambiaso helyére a szünetben csereként beállt Juan Cabalt mindössze 21 perccel a pályára lépése után második sárga lappal kiállították.
„Cabalnak már volt egy sárga lapja, így már az első félidőben is kockázatos volt pályán tartani. Az ilyen mérkőzéseken tudnod kell kezelni a helyzetet, de Cabal piros lapja miatt megfizettük az árát. A kiállítással nehéz helyzetbe kerültük, de csak saját magunkat okolhatjuk, hogy nem vettük észre, mennyire veszélyes az, amit csinálunk” – mérgelődött az olasz tréner.
A Juventus története során csupán másodszor kapott öt gólt a legrangosabb európai kupasorozatban azóta, hogy 1958-ban kikapott 7-0-ra az osztrák Wiener SC-től.
„Meggyőződésem, hogy csak akkor tudjuk könnyíteni a védekezést, ha közbe tudunk támadni. Mivel nincsenek olyan játékosaink, akik elég jók lennének védekezésben és támadásban is, így a kontratámadások helyett az a célunk, hogy mi irányítsuk a meccset. Ha hátrányba kerülünk, utána mindig fennáll a veszélye, hogy újabb gólt kapunk. Megpróbáltuk szorosabbá tenni az eredményt, de egyértelmű, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a történtekért és a hibákért” – mondta csalódottan a korábbi olasz szövetségi kapitány.
Sallai edzője egy dolgot mondott a szünetben, igaza lett
A túloldalon viszont érthetően hatalmas volt az öröm a lefújás után, hiszen a 200. BEK/BL-mérkőzésén szereplő Galatasaray hatalmas lépést tett a továbbjutás felé, ráadásul továbbra is veretlen hazai pályán olasz csapatokkal szemben.
„Örülök a két gólomnak. Jól játszottunk egy olyan sztárcsapat ellen, mint a Juventus. Megmutattuk, hogy mentálisan nagyon erősek vagyunk. Viszont még nincs vége, nem jelenthetjük ki, hogy továbbjutottunk, hiszen még van egy mérkőzés Torinóban. Ott is a legjobbunkat kell nyújtanunk” – mondta a holland Noa Lang.
„Felejthetetlen mérkőzés volt, mind a klub, mind a török futball történelmében. Nagyon nagy klub ellen játszottunk, de hatalmasat küzdöttünk. Sajnos való igaz, hogy ilyen nagy csapatok ellen különösen motiváltak vagyunk és jobban játszunk, mint az olyan meccseken, ahol mi vagyunk az esélyesebbek. Ezen változtatnunk kell, de úgy érzem, megvan bennünk ehhez a szükséges erő. Gratulálok minden játékosomnak és köszönettel tartozom a csodálatos szurkolóinknak is” – mondta a lefújás után a Galatasaray edzője, Okan Buruk, aki azt is elárulta, mit mondott egygólos hátránynál Sallaiéknak a szünetben.
A szünetben mindenkinek gratuláltam, mert mi irányítottuk a meccset, de két balszerencsés góllal hátrányba kerültünk. A játékosaim nagyon igyekeztek, a labdaszerzések jól működtek, így annyit mondtam, hogy ha így folytatják, akkor nyerni fogunk.
Kulcsfontosságú volt, hogy gyorsan sikerült egyenlíteni, ami visszahozta az önbizalmunkat, utána pedig rögtön jött a harmadik gól és a piros lap. Nagy szenvedélyt vittünk ki a pályára és szerencsére nem estünk bele abba a pszichológiai csapdába, hogy »elég nekünk az egygólos győzelem«. Ezt akartam látni, és nagyon fontos volt, hogy utána sem álltunk le, hiszen korábban már megégettük magunkat hasonló esetben” – mondta a török szakember.
Feszültség a Galatasaray játékosai között?
Bár a Galatasaray nigériai sztárja, Victor Osimhen ezúttal nem szerzett gólt, két gólpasszt így is kiosztott. A török lapok szerint azonban a Napoli korább csatára nehezen viselte, hogy Lang az egyik támadás során nem passzolta neki a labdát, miközben üresen állt. A holland szélső aztán Leminával együtt nyugtatta meg Osimhent, aki meglehetősen feszült volt, bár ez az egész találkozóról elmondható.
Mbappé nyomdokaiba lépett a PSG aranylabdásának cseréje
Az alapszakaszban hazai pályán veretlen Monaco számára remekül kezdődött a BL-címvédő Paris Saint-Germain elleni találkozó, ugyanis Folarin Balogun már az 55. másodpercben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ami a PSG történetének leggyorsabb kapott gólja volt a BL-ben. Az amerikai válogatott csatár aztán a 18. percben duplázni tudott, miközben a portugál válogatott Vitinha a túloldalon büntetőt hibázott. A folytatás viszont már nem alakult ilyen jól a Monaco számára, ugyanis a párizsiak annak ellenére egyenlítettek a szünet előtt, hogy sérülés miatt elveszítették az aranylabdás Ousmane Dembélét, majd a fordulás után emberelőnyben fordítani is tudtak.
„Nagyszerűen kezdtünk, ha valaki azt mondta volna, hogy 20 perc után 2-0-ra fogunk vezetni, akkor biztosan aláírtam volna – de nem az a lényeg, hogyan kezdünk, hanem az, hogyan fejeztük be. Egy kicsit bosszantó az eredmény, de továbbra is versenyben vagyunk, és a visszavágóra kell koncentrálnunk. A legfontosabb, hogy jól kezdjünk ott is, ha mi szerezzük az első gólt, akkor máris kiegyenlítettünk” – nyilatkozta a lefújás után a hercegségbeli csapat támadója, Folarin Balogun.
A meccs hőse az első félidőben Dembélé helyére csereként beállt Désiré Doué volt, aki két góllal vette ki a részét a 3-2-es győzelemből. A francia válogatott támadón kívül eddig csupán Kylian Mbappé tudott a PSG-ben legalább két gólt lőni csereként beállva a BL-ben.
„Nem az én játékom a legfontosabb, hanem az, hogy nyertünk. Elvégeztük a dolgunkat, szóval nagyon boldogok vagyunk. Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot” – mondta rendkívül szerényen a 20 éves csatár.
A visszavágókat jövő szerdán rendezik.
- Kapcsolódó cikkek: