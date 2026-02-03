A Cruzeiro kapusa, az egyszeres brazil válogatott Cássio a második félidő elején erős hasfájásra panaszkodott, és sürgősen vécére kellett mennie.

A Cruzeiro kapusát „szólította a természet”

Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

A szükség nagy úr – a brazil kapust hívta a természet

A játékvezető úgy döntött, hogy eleget tesz a 38 éves kapus szokatlan kérésének, és engedélyt adott rá, hogy Cássio elhagyja a játékteret, majd elvégezze a dolgát a mellékhelyiségben. Mindeközben a mérkőzés félbeszakadt, a két csapat játékosai arra vártak, hogy a vendég együttes sztárja visszatérjen a pályára. A közvetítés felvételei alapján úgy tűnt, a Cruzeiro orvosi stábjának egyik tagja gyógyszert adott Cássiónak, mielőtt a kapus az öltözőbe ment volna.

A kényszerszünet körülbelül négy percig tartott, visszatérése után a kapust tapsvihar és hatalmas nevetés fogadta

a szurkolók és a játékosok részéről – az esetről készült videó természetesen nagy sikert aratott az interneten.

Cássio nem érezte kényelmetlenül magát, mosolyogva tért vissza a kapuba, csapata pedig az utolsó pillanatban, a hosszabbítás 10. percében szerzett góllal 1-0-ra megnyerte a meccset.

A Campeonato Mineiro 2026-os szezonjában hat fordulót követően a C csoport második helyén áll a Cruzeiro együttese, amely két vereség után tudta újra begyűjteni a három pontot.

