Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

Nem akármilyen jelenet csalt mosolyt az arcokra a Betim és a Cruzeiro meccsén Brazíliában. A vendégek kapusának, Cássiónak sürgősen vécére kellett mennie, emiatt pedig közel öt percig állt a játék.

A Cruzeiro kapusa, az egyszeres brazil válogatott Cássio a második félidő elején erős hasfájásra panaszkodott, és sürgősen vécére kellett mennie.

A Cruzeiro kapusát „szólította a természet”
A Cruzeiro kapusát „szólította a természet”
Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF

A szükség nagy úr – a brazil kapust hívta a természet

A játékvezető úgy döntött, hogy eleget tesz a 38 éves kapus szokatlan kérésének, és engedélyt adott rá, hogy Cássio elhagyja a játékteret, majd elvégezze a dolgát a mellékhelyiségben. Mindeközben a mérkőzés félbeszakadt, a két csapat játékosai arra vártak, hogy a vendég együttes sztárja visszatérjen a pályára. A közvetítés felvételei alapján úgy tűnt, a Cruzeiro orvosi stábjának egyik tagja gyógyszert adott Cássiónak, mielőtt a kapus az öltözőbe ment volna. 

A kényszerszünet körülbelül négy percig tartott, visszatérése után a kapust tapsvihar és hatalmas nevetés fogadta 

a szurkolók és a játékosok részéről – az esetről készült videó természetesen nagy sikert aratott az interneten.

In Brazil, Betim vs. Cruzeiro was paused for around four minutes so the Cruzeiro goalkeeper, Cassio, could use the bathroom
byu/Sparky-moon insoccer

Cássio nem érezte kényelmetlenül magát, mosolyogva tért vissza a kapuba, csapata pedig az utolsó pillanatban, a hosszabbítás 10. percében szerzett góllal 1-0-ra megnyerte a meccset.

A Campeonato Mineiro 2026-os szezonjában hat fordulót követően a C csoport második helyén áll a Cruzeiro együttese, amely két vereség után tudta újra begyűjteni a három pontot.

