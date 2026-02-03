Live
Szaúd-Arábiában zajlott az élet a téli átigazolási ablak zárásakor. Korábban úgy tűnt, hogy az egykori Real Madrid sztár, Karim Benzema nem válthat országon belül klubot, de aztán csak összejött az üzlet Cristiano Ronaldo legnagyobb bánatára.

Korábban még az ESPN is arról számolt be, hogy a Real Madrid egykori ikonja, Karim Benzema nem hagyhatja el a klubját. Az al-Hilalhoz való átigazolását felfüggesztette a szaúdi sportminisztérium és a Public Investment Fund (PIF), amely a szaúdi profi bajnokság nagy sztárjainak átigazolásait ellenőrzi. A 38 éves francia játékos megállapodott arról, hogy elhagyja az al-Ittihadot, ahol júniusban lejár a szerződése, és csatlakozik az al-Hilalhoz, mielőtt hétfő este lezárult a januári átigazolási időszak.

Az egykori Real Madrid labdarúgók, Cristiano Ronaldo és Karim Benzema
Az egykori Real Madrid labdarúgók, Cristiano Ronaldo és Karim Benzema
Fotó: WUN SUEN / AFP

Karim Benzema mégis eligazol

A PIF zöld utat adott a transzfernek, de az átigazolás felfüggesztésre került, azonban később ez az akadály is elhárult, így Benzema klubot válthatott. Ennek pedig egy ember, az al-Nasszr csatára, Cristiano Ronaldo finoman fogalmazva sem örült, mert a portugál klasszis úgy érzi, a többiek erősödnek, az ő csapata pedig csak egy helyben topog. Ráadásul Benzema új klubja már így is egy ponttal vezeti a bajnokságot CR-ék előtt, és a rutinos francia csatár érkezésével pedig még tovább erősödhet az al-Hilal.

 

