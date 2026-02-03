Korábban még az ESPN is arról számolt be, hogy a Real Madrid egykori ikonja, Karim Benzema nem hagyhatja el a klubját. Az al-Hilalhoz való átigazolását felfüggesztette a szaúdi sportminisztérium és a Public Investment Fund (PIF), amely a szaúdi profi bajnokság nagy sztárjainak átigazolásait ellenőrzi. A 38 éves francia játékos megállapodott arról, hogy elhagyja az al-Ittihadot, ahol júniusban lejár a szerződése, és csatlakozik az al-Hilalhoz, mielőtt hétfő este lezárult a januári átigazolási időszak.

Az egykori Real Madrid labdarúgók, Cristiano Ronaldo és Karim Benzema

Fotó: WUN SUEN / AFP

Karim Benzema mégis eligazol

A PIF zöld utat adott a transzfernek, de az átigazolás felfüggesztésre került, azonban később ez az akadály is elhárult, így Benzema klubot válthatott. Ennek pedig egy ember, az al-Nasszr csatára, Cristiano Ronaldo finoman fogalmazva sem örült, mert a portugál klasszis úgy érzi, a többiek erősödnek, az ő csapata pedig csak egy helyben topog. Ráadásul Benzema új klubja már így is egy ponttal vezeti a bajnokságot CR-ék előtt, és a rutinos francia csatár érkezésével pedig még tovább erősödhet az al-Hilal.