Karim Benzema új együttese a vezetésével 6-0-ra verte az al-Ohdudot és 20 forduló után veretlenül vezeti a szaúdi ligát.
Karim Benzema ilyen debütálásról álmodott
A francia sztárcsatár klasszikus mesterhármast szerzett:
a 31., a 60., és a 64. percben volt eredményes, 3-0-ra alakítva az állást. A három gólja közül kiemelkedik a sarkazós találata, amely a régi, Real Madridban is látott Benzemát idézte. A támadó egy gólpassz is kiosztott, méghozzá a 70. percben Malcomnak.
A 97-szeres francia válogatott labdarúgó a szaúdi ligán belül váltott csapatot, az al-Ittihadnál – amelynek színeiben 64 tétmérkőzésen 38 gólt szerzett – nyáron lejárt volna a szerződése és sajtóhírek szerint nem volt elégedett a klub hosszabbítási ajánlatával, ezért távozott.
Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, 38 éves csatár 2023-ban a Real Madridtól szerződött az al-Ittihadhoz.
A klubvilágbajnokságon negyeddöntős al-Hilal vezetőedzője az Internazionaléval tavaly BL-döntős Simone Inzaghi.