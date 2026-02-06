Live
Ez ám a debütálás! Karim Benzema mesterhármassal és gólpasszal mutatkozott be csütörtökön új klubjában, a szaúdi al-Hilalban, amelyhez a hét elején igazolt.

Karim Benzema új együttese a vezetésével 6-0-ra verte az al-Ohdudot és 20 forduló után veretlenül vezeti a szaúdi ligát.

Karim Benzema mesterhármassal kezdett az al-Hilalban
Karim Benzema mesterhármassal kezdett az al-Hilalban
Fotó: al-Hilal/Facebook

Karim Benzema ilyen debütálásról álmodott

A francia sztárcsatár klasszikus mesterhármast szerzett: 

a 31., a 60., és a 64. percben volt eredményes, 3-0-ra alakítva az állást. A három gólja közül kiemelkedik a sarkazós találata, amely a régi, Real Madridban is látott Benzemát idézte. A támadó egy gólpassz is kiosztott, méghozzá a 70. percben Malcomnak. 

A 97-szeres francia válogatott labdarúgó a szaúdi ligán belül váltott csapatot, az al-Ittihadnál – amelynek színeiben 64 tétmérkőzésen 38 gólt szerzett – nyáron lejárt volna a szerződése és sajtóhírek szerint nem volt elégedett a klub hosszabbítási ajánlatával, ezért távozott.

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, 38 éves csatár 2023-ban a Real Madridtól szerződött az al-Ittihadhoz.

A klubvilágbajnokságon negyeddöntős al-Hilal vezetőedzője az Internazionaléval tavaly BL-döntős Simone Inzaghi.

