Az első félidőben a Nyíregyháza háromgólos előnyre tett szert, a Kazincbarcika kapusa pedig két gólban is aktív szerepet vállalt. Gyollai Dániel a mérkőzés elején összehozott egy rendkívül komikus öngólt, miután ráütötte a labdát saját csapata védőjére.

A Kazincbarcika edzője már a félidőben lecserélte kapusát

Fotó: Vajda János/MTI

A játékrész végén aztán Gyollai összehozott egy büntetős is, amivel a Nyíregyháza háromgólos előnyre tett szert, így tulajdonképpen 45 perc alatt eldőlt a mérkőzés.

Kiakadt a Kazincbarcika edzője a csapat kapusára

A lefújás után Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzője az M4 Sport kamerája előtt értékelte a látottakat, és finoman odaszúrt a félidőben lecserélt Gyollai Dánielnek.

Az öltözőben kicsit vehemensebb voltam, mert a csapat nyolcvan-kilencven százaléka szívét-lelkét kiteszi a mérkőzésen. Pariban tudtunk lenni egy ilyen fizikális csapat ellen, pedig nem nekünk kedvezett a pálya és a stílus sem. De sajnos kivégezzük saját magunkat. Mindig van valaki, aki idézőjelben kivégzi ezt a csapatot. Ez érvényes hátul is, és érvényes kicsit elől is, mert óriási lehetőségeink voltak”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Kuttor Attila, aki minden bizonnyal a kapusára, Gyollai Dánielre utalt, aki az első félidőben összehozott egy öngólt majd egy tizenegyest is, így a szünetben le is cserélte.

„Ez kicsit már sok nekem is és a csapatnak is. Csúszik-mászik mindenki, de fel kell nőni a feladathoz, mert ez így kevés” – tette hozzá a sereghajtó edzője.