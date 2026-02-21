A sereghajtó Kazincbarcika a négy tavaszi mérkőzéséből hármat elveszített, ráadásul Kuttor Attila csapatának a meccs előtt már 11 pont volt a hátránya a bennmaradást jelentő 10. helytől. Tavasszal eddig a Puskás Akadémia sem brillírozott az NB I-ben. Hornyák Zsolt együttese az eddigi nagy bajnokijából szintén csak egyet tudott megnyerni, így felcsúti csapatnak kötelező volt a győzelem a dobogóért folytatott harc miatt.

Hornyák Zsolt csapata magabiztos győzelmet aratott a Kazincbarcika ellen

A Kazincbarcika egyre kilátástalanabb helyzetben

A találkozó elején vezetést szerzett a vendégcsapat, amely Magyar Zsolt kapufán csattanó lövése után, egy szögletet követően, Magyar beadásából volt eredményes. Előnyük birtokában átadták a területet a felcsútiak, de a hazaiak ezzel - Klausz veszélyes fejesén kívül - nem igazán tudtak mit kezdeni. Sokáig eseménytelen mezőnyjáték folyt a pályán, aztán egy szép támadás végén Magyar ismét a kapufát találta el, a kipattanót pedig Lukács Dániel lőtte a hálóba. A barcikaiak majdnem egyből válaszoltak, de Kártik remek megmozdulása után a keresztlécen csattant a labda.

Lukács Dániel a 12. gólját lőtte az idei szezonban

Fotó: puskasakademia.hu

A fordulást követően sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki veszélyes helyzet, aztán egy gyors kontra végén Mondovics lőhetett ziccerben, de nem tudott élni a lehetőséggel, Juhászban elakadt a labda. A hazaiak előtt is adódott egy komoly lehetőség, a csereként beállt Könyves azonban közelről fölé lőtt. Ezt leszámítva rendre hatástalanította a borsodiak próbálkozásait a vendégek védelme. A másik oldalon ismét növelhette volna előnyét a Puskás Akadémia, de Duarte 11 méteres lövését Juhász bravúrral, lábbal védte, majd Szappanos akadályozta meg a hazai szépítést, amikor Meshack lövését szögletre tolta. A hajrá már nem tartogatott izgalmakat, így a Kazincbarcika sorozatban a harmadik bajnokiján maradt gólképtelen, a felcsútiak pedig megérdemelten szerezték meg a három pontot.

A felcsútiak a mostani idényben harmadszor csaptak össze az NB I abszolút újoncával, és harmadszor nyertek.

A sorozatban harmadik vereségét elszenvedő borsodi csapat tíz körrel a zárás előtt 11 pontra van a bennmaradást érő helytől, míg a Puskás Akadémia jelenleg az ötödik.