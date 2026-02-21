A sereghajtó Kazincbarcika a négy tavaszi mérkőzéséből hármat elveszített, ráadásul Kuttor Attila csapatának a meccs előtt már 11 pont volt a hátránya a bennmaradást jelentő 10. helytől. Tavasszal eddig a Puskás Akadémia sem brillírozott az NB I-ben. Hornyák Zsolt együttese az eddigi nagy bajnokijából szintén csak egyet tudott megnyerni, így felcsúti csapatnak kötelező volt a győzelem a dobogóért folytatott harc miatt.
A Kazincbarcika egyre kilátástalanabb helyzetben
A találkozó elején vezetést szerzett a vendégcsapat, amely Magyar Zsolt kapufán csattanó lövése után, egy szögletet követően, Magyar beadásából volt eredményes. Előnyük birtokában átadták a területet a felcsútiak, de a hazaiak ezzel - Klausz veszélyes fejesén kívül - nem igazán tudtak mit kezdeni. Sokáig eseménytelen mezőnyjáték folyt a pályán, aztán egy szép támadás végén Magyar ismét a kapufát találta el, a kipattanót pedig Lukács Dániel lőtte a hálóba. A barcikaiak majdnem egyből válaszoltak, de Kártik remek megmozdulása után a keresztlécen csattant a labda.
A fordulást követően sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki veszélyes helyzet, aztán egy gyors kontra végén Mondovics lőhetett ziccerben, de nem tudott élni a lehetőséggel, Juhászban elakadt a labda. A hazaiak előtt is adódott egy komoly lehetőség, a csereként beállt Könyves azonban közelről fölé lőtt. Ezt leszámítva rendre hatástalanította a borsodiak próbálkozásait a vendégek védelme. A másik oldalon ismét növelhette volna előnyét a Puskás Akadémia, de Duarte 11 méteres lövését Juhász bravúrral, lábbal védte, majd Szappanos akadályozta meg a hazai szépítést, amikor Meshack lövését szögletre tolta. A hajrá már nem tartogatott izgalmakat, így a Kazincbarcika sorozatban a harmadik bajnokiján maradt gólképtelen, a felcsútiak pedig megérdemelten szerezték meg a három pontot.
A felcsútiak a mostani idényben harmadszor csaptak össze az NB I abszolút újoncával, és harmadszor nyertek.
A sorozatban harmadik vereségét elszenvedő borsodi csapat tíz körrel a zárás előtt 11 pontra van a bennmaradást érő helytől, míg a Puskás Akadémia jelenleg az ötödik.
Fizz Liga, 23. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 0-2 (0-2)
Miskolc, DVTK Stadion, 200 néző, v: Karakó
Kazincbarcika: Juhász - Nyíri, Rácz, Radkowski, Ferenczi - Kártik (Trencsényi, 76.), Szőke (Meszhi, a szünetben), Berecz (Schuszter, 83.) - Meshack, Klausz (Major, 76.) - Smajlagic (Könyves, a szünetben)
Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras, Golla, Markgráf, Nagy Zs. – Duarte, Szolnoki, Magyar (Dárdai, 77.) - Lukács (Kern, 86.), Mondovics (Vékony, 67.) - Fameyeh (Németh A., 77.)
gólszerzők: Golla (5.), Lukács (40.)
sárga lap: Rácz (19.), Nyíri (46.), Kártik (50.), illetve Szolnoki (23.), Golla (30.), Maceiras (78.), Kern (89.)
