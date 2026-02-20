A Ludogorec a 23. percben szinte a semmiből vezetést szerzett, de erre négy perccel később Yusuf reagálni tudott. A folytatásban sorra dolgozta ki a helyzeteket a Fradi, de a szünetben megtört valami. A második félidőben már jóval veszélyesebb volt az ellenfél, és sikerült is vezetést szereznie egy parádés góllal, sőt a lefújás előtt még egy végül érvénytelenített lesgól miatt is izgulniuk kellett a fradistáknak. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője higgadtan vette tudomásul a vereséget, és igencsak optimistának tűnt a visszavágó előtt.

Robbie Keane maximálisan bízik a továbbjutás kiharcolásában

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane: Nem szabad ennyit hibáznunk!

Először azonban a problémákról beszélt az ír szakvezető. „Tisztáznunk kellett volna a két gól előtt, túl könnyen kerültek lövőhelyzetbe, mi pedig pánikba estünk. Sajnos könnyű találatokat kaptunk. Nagyon sok helyzetünk volt, Yusuf, Cadu is hibázott. Az ilyen helyzeteket be kell rúgni, 2-1-re, 3-1-re is vezethettünk volna” — fogalmazott Keane a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

De rögtön hozzátette, hogy még nincs vége, semmi nem dőlt el. „Még csak a félidőben járunk. Hazamegyünk, és egy nagyon jó talajú pálya, telt ház vár ránk. Nagyon magabiztos vagyok azt illetően, hogy sok helyzetünk lesz a visszavágón, nem szabad ennyit hibáznunk, ez lehet a siker titka. Nagyon jól játszottunk, de kikaptunk” — tette hozzá.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Per-Mathias Högmo, a Ludogorec edzője büszkén nyilatkozott csapatáról, de azért talált homokszemet is a gépezetben. „Nem voltam túl boldog az első félidő egyes jeleneteivel. Főleg az utolsó 10 perccel, amikor túl sokat birtokolták a vendégek a labdát, de végül sikerült kibekkelnünk ezt az időszakot. A második félidőben több sikeres párharcot megnyertünk és sikerült veszélyes kontrákat vezetnünk. Örültem, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe, jól nézett ki a csapat összességében. De rendkívül szoros találkozó volt” — fogalmazott Högmo.

„Jó volt látni a letámadásainkat, tetszett, ahogyan a felelősséget felvállalták a játékosaim, és külön kiemelném a cseréim hozzáállását. Amikor nálunk van a labda, jobban ki kell használni a képességeinket. A csapat potenciálja nagyon magas, de ez egy jó teszt volt, mert egy remek csapatot sikerült legyőznünk. Sokat tanulhatunk ebből a mérkőzésből a soron következő visszavágó előtt. Várjuk a magyarországi mérkőzést, természetesen a továbbjutás kiharcolása a célunk” — nyilatkozott a norvég edző.