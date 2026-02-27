Live
Szombat délután négytől a bajnoki címvédő Liverpool a West Ham Unitedet fogadja a Premier League 28. fordulójában. A Vörösök gőzerővel készülnek a találkozóra, és nagyon úgy tűnik, hogy a szenzációs szezont produkáló Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kirobbanó formába került. A magyar válogatott balhátvéd hatalmas gólt lőtt a Liverpool edzésén, melyet Szoboszlai is őrjöngve ünnepelt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gőzerővel készül a Liverpool West Ham United elleni Premier League-mérkőzésére. 

Kerkez Milos az utóbbi hetekben a Liverpool egyik legjobbja
Fotó: liverpoolfc@instagram

A Vörösök csütörtök edzésén a két magyar válogatott játékos egy csapatban futballozott, Kerkez pedig rendkívül elemében volt.

Szoboszlai őrjöngött Kerkez bombája után

A Liverpool a hivatalos Instagram-oldalára töltött fel egy videót, melyen Kerkez Milos két gólja is látható. 

Az első találat akkorára sikeredett, hogy még Szoboszlai Dominik is azt üvöltötte: „ott van, tesó!”

A szombat délutáni találkozón várhatóan mindkét magyar játékos kezdeni fog a Liverpoolban. Ráadásul a bajnokcsapatban a jobbhátvéd Jeremie Frimpong is felépült sérüléséből, így könnyen lehet, hogy Szoboszlai visszatér majd a középpályára. 

