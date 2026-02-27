Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gőzerővel készül a Liverpool West Ham United elleni Premier League-mérkőzésére.

Kerkez Milos az utóbbi hetekben a Liverpool egyik legjobbja

Fotó: liverpoolfc@instagram

A Vörösök csütörtök edzésén a két magyar válogatott játékos egy csapatban futballozott, Kerkez pedig rendkívül elemében volt.

Szoboszlai őrjöngött Kerkez bombája után

A Liverpool a hivatalos Instagram-oldalára töltött fel egy videót, melyen Kerkez Milos két gólja is látható.

Az első találat akkorára sikeredett, hogy még Szoboszlai Dominik is azt üvöltötte: „ott van, tesó!”

A szombat délutáni találkozón várhatóan mindkét magyar játékos kezdeni fog a Liverpoolban. Ráadásul a bajnokcsapatban a jobbhátvéd Jeremie Frimpong is felépült sérüléséből, így könnyen lehet, hogy Szoboszlai visszatér majd a középpályára.