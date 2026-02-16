Kerkez Milos remekül futballozott a Liverpool Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésén. A magyar válogatott balhátvéd a találkozón kiosztott egy gyönyörű gólpasszt Curtis Jonesnak, a mérkőzés végén pedig megválasztották a meccs emberének a Liverpool szurkolói.

Kerkez Milos remek meccset játszott a Brighton ellen

Fotó: Darren Staples/AFP

Kerkez Milos Marvel-hőssé vált

Kerkez Milos az utóbbi hetekben rendre jó teljesítménnyel rukkol elő a Liverpool csapatában, Arne Slot vezetőedző is méltatta az utóbbi napokban a magyar balhátvédet.

Milos ebben a szezonban megmutatta, hogy védekezésben nagyon-nagyon szilárd. Képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen. És egyre gyakrabban látjuk azt, amit Bournemouthban is láttunk. Képes fel-felrohanni, és támadásban is veszélyt, komoly veszélyt jelent”

– vélekedett Kerkezről a Liverpool holland edzője.

A magyar játékos nemcsak a pályán kezd vezérszerepet betölteni, hanem a Liverpool öltözőjében is mindig élen jár a bolondozásban. Ibrahima Konaté, a csapat francia válogatott sztárjátékosa osztott meg az Instagram-oldalán egy képcsokrot „hangulat” címmel, melyben Kerkez Milosról is helyet kapott egy fotó.

Kerkez Milos Rozsomákként pózol Konaté fotóján

Fotó: ibrahimakonate@instagram

A 29-szeres válogatott játékos az X-Men filmekből ikonikussá vált adamantium karmokkal pózol Rozsomákként. Ezt követően pedig a film sztárjáról, az ausztrál Hugh Jackmanről osztott meg egy fotót Rozsomákként.