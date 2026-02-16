Live
A magyar válogatott Kerkez Milost a mérkőzés legjobbjának választották a Brighton elleni FA-kupa-meccs után. A 22 éves Kerkez az utóbbi időben egyre stabilabb teljesítményt nyújt a Liverpool együttesében, most pedig a meccs emberéből átváltozott Marvel-hőssé is.

Kerkez Milos remekül futballozott a Liverpool Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésén. A magyar válogatott balhátvéd a találkozón kiosztott egy gyönyörű gólpasszt Curtis Jonesnak, a mérkőzés végén pedig megválasztották a meccs emberének a Liverpool szurkolói. 

Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones (2L) celebrates with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) after scoring the opening goal of the English FA Cup fourth round football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 14, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos remek meccset játszott a Brighton ellen
Fotó: Darren Staples/AFP

Kerkez Milos Marvel-hőssé vált

Kerkez Milos az utóbbi hetekben rendre jó teljesítménnyel rukkol elő a Liverpool csapatában, Arne Slot vezetőedző is méltatta az utóbbi napokban a magyar balhátvédet. 

Milos ebben a szezonban megmutatta, hogy védekezésben nagyon-nagyon szilárd. Képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen. És egyre gyakrabban látjuk azt, amit Bournemouthban is láttunk. Képes fel-felrohanni, és támadásban is veszélyt, komoly veszélyt jelent”

 – vélekedett Kerkezről a Liverpool holland edzője. 

A magyar játékos nemcsak a pályán kezd vezérszerepet betölteni, hanem a Liverpool öltözőjében is mindig élen jár a bolondozásban. Ibrahima Konaté, a csapat francia válogatott sztárjátékosa osztott meg az Instagram-oldalán egy képcsokrot „hangulat” címmel, melyben Kerkez Milosról is helyet kapott egy fotó. 

Kerkez Milos Rozsomákként pózol Konaté fotóján
Fotó: ibrahimakonate@instagram

A 29-szeres válogatott játékos az X-Men filmekből ikonikussá vált adamantium karmokkal pózol Rozsomákként. Ezt követően pedig a film sztárjáról, az ausztrál Hugh Jackmanről osztott meg egy fotót Rozsomákként. 

