Kerkez Milos a Qarabag elleni BL-találkozón pihenőt kapott, a Newcastle elleni bajnokit azonban végigjátszotta. A 22 éves játékos kiváló meccsen van túl, először adott gólpasszt a Liverpoolban, és ezúttal is nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott.

Kerkez Milos először adott gólpasszt a Premier League-ben Liverpool-játékosként

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Kerkez Milos a Liverpool szurkolóit méltatta

A magyar válogatott balhátvédet egyre jobban lenyűgözi az Anfield varázslatos hangulata, a drukkerek által teremtett lenyűgöző atmoszféra.

„Nagyon boldog vagyok.

A szurkolók remek mentalitással és hatalmas energiával töltötték meg a stadiont. Tényleg hihetetlen volt, őszintén szólva még soha nem éreztem ilyet.

Szerintem mindenki rengeteg energiát merített a szurkolói támogatásból, remek volt a csapatszellem, a küzdelem, az egész teljesítmény” – mondta Kerkez a klub hivatalos csatornájának, az LFCTV-nek a Newcastle elleni győzelmet követően.

Kerkez Milos érzi a szurkolók szeretetét

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milos maga mellé állította a Liverpool-szurkolókat?

Kerkez kifejezte szeretetét és tiszteletét csapattársa, Ibrahima Konaté iránt is, akinek gólja és ünneplése emlékezetes volt, miután az édesapja nemrég elhunyt.

Mindannyian szeretjük őt. Nyilvánvalóan szomorú, ami történt

– nagy tiszteletet és szeretetet érzünk Ibou iránt, amiért korán visszatért, edzeni akart és segíteni akart nekünk” – tette hozzá.

Kerkez a szezon elején rengeteg kritikát kapott az ítészektől és a szurkolóktól, de az utóbbi időszakban mutatott teljesítményével úgy tűnik, végleg sikerült mindenkit meggyőznie Liverpoolban a képességeiről és a benne rejlő hatalmas potenciálról.

