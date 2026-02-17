Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is remekül játszott a Brighton elleni kupameccsen, a 22 éves balhátvéd gólpasszt adott Curtis Jonesnak, a Liverpool-szurkolók meg is válaszották a mérkőzés legjobbjának. A csapatkapitány Virgil van Dijk sem fukarkodott a dicsérettel, rendkívül elismerően beszélt a magyar válogatott focistáról.

Virgil van Dijk elismerően beszélt Kerkez Milosról

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Virgil van Dijk szerint Kerkez Milosnak így kell folytatnia

A holland válogatott klasszis szerint a tavaly nyáron érkezett Kerkez nagyon jó úton halad, és elmondható róla, hogy nagyszerűen illeszkedett be a csapatba.

„Azt hiszem, elég egyértelműen látszik a fejlődése. Még nagyon fiatal, és kezd beleszokni, hogy a Liverpool játékosa. Ez sokkal többet jelent, mint csak futballozni a pályán. Különösen olyankor nehéz jól játszani, amikor az egész csapat nem egységes.

De a többiek segítségével, és nem utolsó sorban saját magának köszönhetően nagy lépéseket tett előre. Persze még sokat kell fejlődnie, de ez jó dolog, csak így kell folytatnia tovább”

– méltatta csapattársát Van Dijk, aki sokat beszélget Kerkezzel a színfalak mögött.

Virgil van Dijk mellett immár Kerkez Milos is a Liverpool védelmének fontos láncszeme

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Kerkez Milos sokat beszélget a Liverpool csapatkapitányával

„Természetesen sokat beszélünk, hiszen a pályán szükségünk van egymásra, legyen szó akár a helyezkedésről, akár arról, amikor ő támad, nekem pedig ki kell segítenem a mögötte nyíló terület fedezésével. Ez a fajta együttműködés Andy Robertsonnal (Kerkez posztriválisa – a szerk.) már évek óta kialakult, még mindig érződik a játékunkban. Ennek a meccsek során kell kifejlődnie.

Milossal ezek a beszélgetéseink 100 %-ban a színfalak mögött és a mérkőzéseken zajlanak”

– idézte a Ripost a Liverpool csapatkapitányát, aki a fiatal Kerkezt rendkívül energikus futballistának tartja.

A Premier League címvédője legközelebb az edzőváltáson átesett Nottingham Forest otthonában lép pályára a bajnokságban.

Kapcsolódó cikkek