Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Ezt látnia kell!

Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Brighton elleni FA-kupa-meccsen a magyar válogatott balhátvéd lett a Liverpool legjobbja. Kerkez Milos remek kapcsolatot ápol a csapatkapitánnyal, Virgil van Dijkkal, aki mindent elmondott a 22 éves játékosról.

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is remekül játszott a Brighton elleni kupameccsen, a 22 éves balhátvéd gólpasszt adott Curtis Jonesnak, a Liverpool-szurkolók meg is válaszották a mérkőzés legjobbjának. A csapatkapitány Virgil van Dijk sem fukarkodott a dicsérettel, rendkívül elismerően beszélt a magyar válogatott focistáról.

Virgil van Dijk elismerően beszélt Kerkez Milosról
Virgil van Dijk elismerően beszélt Kerkez Milosról
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Virgil van Dijk szerint Kerkez Milosnak így kell folytatnia

A holland válogatott klasszis szerint a tavaly nyáron érkezett Kerkez nagyon jó úton halad, és elmondható róla, hogy nagyszerűen illeszkedett be a csapatba.

„Azt hiszem, elég egyértelműen látszik a fejlődése. Még nagyon fiatal, és kezd beleszokni, hogy a Liverpool játékosa. Ez sokkal többet jelent, mint csak futballozni a pályán. Különösen olyankor nehéz jól játszani, amikor az egész csapat nem egységes. 

De a többiek segítségével, és nem utolsó sorban saját magának köszönhetően nagy lépéseket tett előre. Persze még sokat kell fejlődnie, de ez jó dolog, csak így kell folytatnia tovább” 

– méltatta csapattársát Van Dijk, aki sokat beszélget Kerkezzel a színfalak mögött.

L-R Liverpool's Milos Kerkez and Liverpool's Virgil van Dijk are in action during The FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium in London, England, on August 10, 2025. (Photo by Action Foto Sport/NurPhoto) (Photo by Action Foto Sport / NurPhoto via AFP)
Virgil van Dijk mellett immár Kerkez Milos is a Liverpool védelmének fontos láncszeme
Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Kerkez Milos sokat beszélget a Liverpool csapatkapitányával

„Természetesen sokat beszélünk, hiszen a pályán szükségünk van egymásra, legyen szó akár a helyezkedésről, akár arról, amikor ő támad, nekem pedig ki kell segítenem a mögötte nyíló terület fedezésével. Ez a fajta együttműködés Andy Robertsonnal (Kerkez posztriválisa – a szerk.) már évek óta kialakult, még mindig érződik a játékunkban. Ennek a meccsek során kell kifejlődnie. 

Milossal ezek a beszélgetéseink 100 %-ban a színfalak mögött és a mérkőzéseken zajlanak” 

– idézte a Ripost a Liverpool csapatkapitányát, aki a fiatal Kerkezt rendkívül energikus futballistának tartja.

A Premier League címvédője legközelebb az edzőváltáson átesett Nottingham Forest otthonában lép pályára a bajnokságban.

Kapcsolódó cikkek

Döbbenet: budapesti kocsmában okozott nagy felfordulást Szoboszlai Dominik – videó
Megvan a Liverpool következő ellenfele az FA-kupában
Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!