Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is remekül játszott a Brighton elleni kupameccsen, a 22 éves balhátvéd gólpasszt adott Curtis Jonesnak, a Liverpool-szurkolók meg is válaszották a mérkőzés legjobbjának. A csapatkapitány Virgil van Dijk sem fukarkodott a dicsérettel, rendkívül elismerően beszélt a magyar válogatott focistáról.
Virgil van Dijk szerint Kerkez Milosnak így kell folytatnia
A holland válogatott klasszis szerint a tavaly nyáron érkezett Kerkez nagyon jó úton halad, és elmondható róla, hogy nagyszerűen illeszkedett be a csapatba.
„Azt hiszem, elég egyértelműen látszik a fejlődése. Még nagyon fiatal, és kezd beleszokni, hogy a Liverpool játékosa. Ez sokkal többet jelent, mint csak futballozni a pályán. Különösen olyankor nehéz jól játszani, amikor az egész csapat nem egységes.
De a többiek segítségével, és nem utolsó sorban saját magának köszönhetően nagy lépéseket tett előre. Persze még sokat kell fejlődnie, de ez jó dolog, csak így kell folytatnia tovább”
– méltatta csapattársát Van Dijk, aki sokat beszélget Kerkezzel a színfalak mögött.
Kerkez Milos sokat beszélget a Liverpool csapatkapitányával
„Természetesen sokat beszélünk, hiszen a pályán szükségünk van egymásra, legyen szó akár a helyezkedésről, akár arról, amikor ő támad, nekem pedig ki kell segítenem a mögötte nyíló terület fedezésével. Ez a fajta együttműködés Andy Robertsonnal (Kerkez posztriválisa – a szerk.) már évek óta kialakult, még mindig érződik a játékunkban. Ennek a meccsek során kell kifejlődnie.
Milossal ezek a beszélgetéseink 100 %-ban a színfalak mögött és a mérkőzéseken zajlanak”
– idézte a Ripost a Liverpool csapatkapitányát, aki a fiatal Kerkezt rendkívül energikus futballistának tartja.
A Premier League címvédője legközelebb az edzőváltáson átesett Nottingham Forest otthonában lép pályára a bajnokságban.
