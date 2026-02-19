Kerkez Milos, az angol Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott balhátvédje meglepetésvendégként látogatott el az LFC Foundation legutóbbi eseményére, amelyet egy speciális oktatási intézményben rendeztek. A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és sport egyáltalán nem elérhető.

Kerkez Milos megszokta a liverpooli közeget

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos mindenki napját feldobta

Ahogyan arról a liverpoolfc.com is beszámolt, az LFC Foundation szorosan együttműködik az Abbot’s Lea iskolával, amely sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. Ennek az összefogásnak is köszönhetően jött a képbe Kerkez Milos, aki meglátogatta az iskolát és a tanulókat, hogy minél többet megtudjon a foglalkozásokról. A magyar válogatott balhátvéd egy sportprogramon vett részt, és időt szánt arra is, hogy jobban megismerje Joe-t, aki Liverpol-szurkoló és hihetetlen fejlődést ért el a program segítségével.

Matt Parish vezérigazgató kiemelte, hogy a két alapítvány közötti jó viszony nagyon fontos, elsősorban azért, hogy nagyobb hatást gyakoroljanak a liverpooli közösségre. Eddig öt millió fontot különítettek el a célokra, amelyek több lehetőséget biztosítanak több korosztály számára.

Kerkezék idegenben folytatják a Premier League-ben

A Liverpool a Nottingham Forest vendége lesz az angol bajnokság 22. fordulójában, közvetlenül azután, hogy Arne Slot csapata magabiztos játékkal jutott tovább az FA-kupában. Az ellenfél a magyar szurkolók számára is ismerős lehet, hiszen az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában éppen a Forest vette el a Ferencváros veretlenségét.

Ami Kerkezt illeti, a magyar balhátvéd a mérsékeltebb kezdést követően felvette a Liverpool ritmusát, jelenleg 33 tétmérkőzésen egy gól és két assziszt a mérlege.