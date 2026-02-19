Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Washingtoni felszólalás: Orbán Viktor beszéde a Béketanácson

Fontos

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar válogatott balhátvéd a Liverpool alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén vett részt, amelyen ő számított a meglepetésvendégnek. Kerkez Milos az eseményen megismerkedett Joe-val, aki a speciális iskolának köszönhetően elképesztő fejlődést ért el.

Kerkez Milos, az angol Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott balhátvédje meglepetésvendégként látogatott el az LFC Foundation legutóbbi eseményére, amelyet egy speciális oktatási intézményben rendeztek. A Steve Morgan Alapítvány által finanszírozott foglalkozásra olyan sajátos nevelési igényű gyerekek érkeztek, akik számára a magas színvonalú testmozgás és sport egyáltalán nem elérhető.

Kerkez Milos megszokta a liverpooli közeget
Kerkez Milos megszokta a liverpooli közeget
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos mindenki napját feldobta

Ahogyan arról a liverpoolfc.com is beszámolt, az LFC Foundation szorosan együttműködik az Abbot’s Lea iskolával, amely sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. Ennek az összefogásnak is köszönhetően jött a képbe Kerkez Milos, aki meglátogatta az iskolát és a tanulókat, hogy minél többet megtudjon a foglalkozásokról. A magyar válogatott balhátvéd egy sportprogramon vett részt, és időt szánt arra is, hogy jobban megismerje Joe-t, aki Liverpol-szurkoló és hihetetlen fejlődést ért el a program segítségével.

Matt Parish vezérigazgató kiemelte, hogy a két alapítvány közötti jó viszony nagyon fontos, elsősorban azért, hogy nagyobb hatást gyakoroljanak a liverpooli közösségre. Eddig öt millió fontot különítettek el a célokra, amelyek több lehetőséget biztosítanak több korosztály számára.

Kerkezék idegenben folytatják a Premier League-ben

A Liverpool a Nottingham Forest vendége lesz az angol bajnokság 22. fordulójában, közvetlenül azután, hogy Arne Slot csapata magabiztos játékkal jutott tovább az FA-kupában. Az ellenfél a magyar szurkolók számára is ismerős lehet, hiszen az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában éppen a Forest vette el a Ferencváros veretlenségét. 

Ami Kerkezt illeti, a magyar balhátvéd a mérsékeltebb kezdést követően felvette a Liverpool ritmusát, jelenleg 33 tétmérkőzésen egy gól és két assziszt a mérlege. 

  • További cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!