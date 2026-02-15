Kerkez Milos az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott a Brighton ellen, a második játékrészben pedig Szoboszlai Dominik lőtt egy hatalmas gólt, így nagy volt a verseny a meccs legjobbja címért.

Kerkez gólpassz adott, a Liverpool gólt sem kapott

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milos lett ezúttal a meccs legjobbja

A magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében, többször megválasztották már a szurkolók a találkozó legjobbjának, ám a találata ellenére most nem rá esett a választás.

Búslakodni azonban így sincs ok, mivel egy másik magyar, Kerkez Milos érdemelte ki a címet. Az FA-kupa-találkozó után ugyanis a Liverpool hivatalos honlapján Kerkezt választották a meccs emberének, de a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet.

Milos making an impact with a clean sheet and an assist 👏



Your @carlsberg Player of the Match this evening 🏆 #Ad pic.twitter.com/hN2TohMCfT — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2026

Arne Slot együttese bejutott a legjobb 16 közé, amely legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában.