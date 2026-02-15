Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó FA-kupa negyedik fordulójában a Liverpool 3-0-ra legyőzte az Anfielden a Brighton csapatát, így Arne Slot együttese bejutott a legjobb 16 közé. A meccsen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is hős lett, előbbi gólpasszt adott, utóbbi ismét gólt lőtt. De ki lett a mérkőzés embere?

Kerkez Milos az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott a Brighton ellen, a második játékrészben pedig Szoboszlai Dominik lőtt egy hatalmas gólt, így nagy volt a verseny a meccs legjobbja címért.

Kerkez gólpassz adott, a Liverpool gólt sem kapott
Kerkez gólpassz adott, a Liverpool gólt sem kapott
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milos lett ezúttal a meccs legjobbja

A magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében, többször megválasztották már a szurkolók a találkozó legjobbjának, ám a találata ellenére most nem rá esett a választás.

Búslakodni azonban így sincs ok, mivel egy másik magyar, Kerkez Milos érdemelte ki a címet. Az FA-kupa-találkozó után ugyanis a Liverpool hivatalos honlapján Kerkezt választották a meccs emberének, de a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet.

Arne Slot együttese bejutott a legjobb 16 közé, amely legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában.

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó
Szoboszlait a világ egyik legjobb játékosának nevezte a Liverpool legendája
Kerkez gyönyörű gólpasszt adott, Szoboszlai bombagólt lőtt az FA-kupában – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!