Kerkez Milos az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott a Brighton ellen, a második játékrészben pedig Szoboszlai Dominik lőtt egy hatalmas gólt, így nagy volt a verseny a meccs legjobbja címért.
Kerkez Milos lett ezúttal a meccs legjobbja
A magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében, többször megválasztották már a szurkolók a találkozó legjobbjának, ám a találata ellenére most nem rá esett a választás.
Búslakodni azonban így sincs ok, mivel egy másik magyar, Kerkez Milos érdemelte ki a címet. Az FA-kupa-találkozó után ugyanis a Liverpool hivatalos honlapján Kerkezt választották a meccs emberének, de a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet.
Arne Slot együttese bejutott a legjobb 16 közé, amely legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában.