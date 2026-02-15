A beszámolók szerint a 57 éves Fawaz Al-Hasawi feltehetően aludt, amikor a késes elkövetők betörtek a hálószobájába.

Saját otthonában késelték meg Fawaz Al-Hasawit

A dulakodás során késszúrás érte a kezét, valamint a nyakán is sérüléseket szenvedett, miközben a támadók megpróbálták feldúlni a nagyjából 10 millió font értékű, Mayfairben található luxusingatlant. A rablók elmenekültek, egyelőre nem tudni, hogy elvittek-e bármit.

Az interneten megjelent képek tanúsága szerint a vállalkozó, a Nottingham Forest korábbi tulajdonosa kórházi ágyon, véresen és bekötözött kézzel látható. A londoni rendőrség közlése alapján a sérülések nem életveszélyesek és nem járnak maradandó következményekkel, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van.

Az üzletember ismert óragyűjtő, aki gyakran mutatta meg értékes darabjait a közösségi médiában.

A futballvilágban nem ez az első hasonló eset az utóbbi időszakban. Nemrégiben a Rúben Dias és párja, Maya Jama otthonát is kifosztották. A feltételezések szerint több mint egymillió font értékben tűntek el dizájnerórák, ékszerek és luxuscikkek a cheshire-i villából, ahová a pár nem sokkal karácsony előtt költözött be.

Korábban Yves Bissouma rezidenciáját is célba vették a betörők. A Tottenham Hotspur középpályása nyilvánosan beszélt az őt ért, „traumatikus” betöréssorozatról: elmondása szerint luxusórák, táskák és ékszerek tűntek el, az okozott kár elérte az egymillió fontot. A játékost több alkalommal is megcélozták.

A betöréshullám a korábbi évek sztárjait sem kerülte el. Raheem Sterling egy eset során állítólag késsel szállt szembe a maszkos támadókkal, hogy megvédje családját, miután a banda betört az otthonába.

A sorozatos incidensek miatt egyre több Premier League-játékos és ismert személyiség tart attól, hogy szervezett bűnözői csoportok kifejezetten a tehetős futballistákat és üzletembereket veszik célba. A rendőrség vizsgálja az esetek közötti lehetséges összefüggéseket, miközben a közvélemény és az érintettek is fokozott biztonsági intézkedéseket sürgetnek.