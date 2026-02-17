Victor Osimhen 531 napja távozott a Napoli csapatától és a török Galatasarayhoz szerződött. A csatárnak kimondottan megromlott a viszonya az olasz klubbal, most azonban kitálalt. A konfliktus egy Bologna elleni kihagyott büntető utáni videóval indult, amelyet a nápolyi klub hivatalos TikTok-oldala töltött fel. Osimhent ironikusan egy kókuszdióhoz hasonlították. Egyesek rasszizmust emlegettek, a vita pedig hetekig tartott. A csatár letörölte az összes nápolyi időszakából származó fotót Instagram-oldaláról, de ez csak a kezdete volt egy hosszú huzavonának.
A videó után minden megváltozott, és a Napoli-kaland nem a legjobb módon ért véget. Voltak olyan szurkolók, akik állítása szerint elmentek a házához. Elmesélte nekik a történteket, megkérte őket, hogy képzeljék magukat a helyébe. Sajnálja a szurkolókat, mert ekezen az alkalmakon kívül soha nem beszélt a történtekről.
„Miután a Napoli kitette azt a videót a TikTk-ra, valami véglegesen megtört bennem. Bárki elhibázhat egy tizenegyest, bárkit kigúnyolhatnak ezért. A Napoli csak velem tette ezt, ráadásul bizonyos utalásokkal. Rasszista sértések áldozata lettem és meghoztam a döntést, hogy távozni akarok. Töröltem az Instagram-oldalamról az összes Napoli mezes képemet, ők ezt arra használták , hogy a szurkolók ellen fordítsanak. Pedig a lányom nekem inkább nápolyi, mint” - ecsetelte Osimhen.
A csatár elmondta, hogy a videó publikálása előtt egy „úriemberek közötti megállapodása” volt Aurelio De Laurentiissel, a Napoli elnökével arról, hogy a következő nyáron távozhat. Az elnök azonban nem tartotta be ígéretét.
„Megpróbáltak mindenhova elküldeni játszani. Úgy bántak velem, mint egy kutyával. Menj ide, menj oda, csináld ezt, csináld azt... Sokat küzdöttem a karrieremért, nem tudtam elfogadni ezt a bánásmódot. Nem vagyok báb” - mondta.
A csapathoz ekkoriban érkezett vezetőedzőnek Antonio Conte. Az a hír járta, hogy nem akarja Osimhent a csapatába, a csatár viszont egészen máshogy emlékszik. Az edző behívta az irodájába és elmondta, szeretné, ha maradna, de már nem volt visszaút. Nem akart tovább dolgozni egy olyan helyen, ahol nem érezte boldognak magát.
„Senki nem kért nyilvánosan bocsánatot a történtekért. Közben meg olyan pletykák terjengtek, hogy késve értem edzésre. Meg olyanok, hogy veszekedtem a csapattársaimmal. Ez mind hazugság. Sajnálom a szurkolókat, akik mindig és minden körülmények között támogatják a klubot. Számukra a Napoli az első” - mondta a La Gazette dello Sportnak.
Osimhen nagyon sokat köszönhet korábbi edzőjének, Luciano Spallettinek, aki csúcsformába hozta a Napolinál és vezetésével még a bajnokságot is megnyerték. Akkoriban olyan felröppentek olyan hírek, hogy veszekedtek egymással, de a csatár ezt kategorikusan tagadta.
„Sokat követelt, de sokat is adott. Vannak olyan edzők, akik először emberként, aztán játékosként fejlesztik az embert” - fogalmazott.
A Galatasaray kedd este fogadja a Juventus csapatát a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának odavágóján. Korábban gyakori pletyka volt, hogy a torinói csapat érdeklődik iránta.
„Izgalmas lesz egy topklub ellen játszani. Nem terelhetik el a figyelmünket, mert ellenük minden hibáért drágán megfizetsz. A meccs után pedig találkozom Spallettivel” - mondta a csatár.