Victor Osimhen 531 napja távozott a Napoli csapatától és a török Galatasarayhoz szerződött. A csatárnak kimondottan megromlott a viszonya az olasz klubbal, most azonban kitálalt. A konfliktus egy Bologna elleni kihagyott büntető utáni videóval indult, amelyet a nápolyi klub hivatalos TikTok-oldala töltött fel. Osimhent ironikusan egy kókuszdióhoz hasonlították. Egyesek rasszizmust emlegettek, a vita pedig hetekig tartott. A csatár letörölte az összes nápolyi időszakából származó fotót Instagram-oldaláról, de ez csak a kezdete volt egy hosszú huzavonának.

„Úgy bántak velem, mint egy kutyával„ - kitálalt a Galatasaray csatára

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A videó után minden megváltozott, és a Napoli-kaland nem a legjobb módon ért véget. Voltak olyan szurkolók, akik állítása szerint elmentek a házához. Elmesélte nekik a történteket, megkérte őket, hogy képzeljék magukat a helyébe. Sajnálja a szurkolókat, mert ekezen az alkalmakon kívül soha nem beszélt a történtekről.

„Miután a Napoli kitette azt a videót a TikTk-ra, valami véglegesen megtört bennem. Bárki elhibázhat egy tizenegyest, bárkit kigúnyolhatnak ezért. A Napoli csak velem tette ezt, ráadásul bizonyos utalásokkal. Rasszista sértések áldozata lettem és meghoztam a döntést, hogy távozni akarok. Töröltem az Instagram-oldalamról az összes Napoli mezes képemet, ők ezt arra használták , hogy a szurkolók ellen fordítsanak. Pedig a lányom nekem inkább nápolyi, mint” - ecsetelte Osimhen.

A csatár elmondta, hogy a videó publikálása előtt egy „úriemberek közötti megállapodása” volt Aurelio De Laurentiissel, a Napoli elnökével arról, hogy a következő nyáron távozhat. Az elnök azonban nem tartotta be ígéretét.

„Megpróbáltak mindenhova elküldeni játszani. Úgy bántak velem, mint egy kutyával. Menj ide, menj oda, csináld ezt, csináld azt... Sokat küzdöttem a karrieremért, nem tudtam elfogadni ezt a bánásmódot. Nem vagyok báb” - mondta.

A csapathoz ekkoriban érkezett vezetőedzőnek Antonio Conte. Az a hír járta, hogy nem akarja Osimhent a csapatába, a csatár viszont egészen máshogy emlékszik. Az edző behívta az irodájába és elmondta, szeretné, ha maradna, de már nem volt visszaút. Nem akart tovább dolgozni egy olyan helyen, ahol nem érezte boldognak magát.