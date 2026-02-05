Live
Megtalálta az új klubját. Az FK Csíkszereda labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Kleinheisler László.

Az 53-szoros magyar válogatott Kleinheisler szerződtetését a klub csütörtökön, a honlapján jelentette be, hangsúlyozva, hogy a 31 éves támadó középpályás érkezése igazi „ünnep” a klub, a város és egész Székelyföld számára.

Megvan Kleinheisler László új csapata Fotó: LLUIS GENE / AFP
Megvan Kleinheisler László új csapata
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Bízunk benne, hogy az idény hátralevő része felemelő és sikeres lesz – a klub és Laci számára egyaránt

– írták.

Kleinheisler legutóbb Ausztriában játszott

Kleinheisler László a Videoton, a Puskás Akadémia, a német Werder Bremen és Darmstadt, a Ferencváros, a kazah FK Asztana, a horvát NK Osijek és Hajduk Split, valamint a görög Panathinaikosz együttesében szerepelt, legutóbb pedig a Grazer AK-nál futballozott. Az osztrák csapatnál tavaly nyáron szűnt meg a szerződése — jelentette az MTI.

