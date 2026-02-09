Live
Nagyot megy az álinterjú. Egy Jürgen Kloppnak tulajdonított bejegyzés járja a közösségi médiát – immár magyar nyelven is –, amely élesen kritizálja Szoboszlai Dominik szerepkörét. A probléma csak az, hogy a szöveg nem a Liverpool korábbi vezetőedzőjétől származik, mégis futótűzként terjed, mert egy valós szakmai vitára tapint rá.

Az idézet Jürgen Klopp nevével és profilképével jelent meg először külföldi oldalakon, majd rövid időn belül magyar fordításban is felbukkant a közösségi médiában, sok helyen tényként kezelve, mintha valóban a német szakember mondta volna. Elsőre vélhetően nagyon sokan azt hitték, hogy a liverpooli legenda szavait olvassák.

Jürgen Klopp segíthet kimásznia a gödörből Szoboszlaiéknak
Jürgen Klopp vitte a Liverpoolhoz Szoboszlait, ezt is kihasználva posztolhattak a nevében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Szoboszlait jobbhátvédként játszatni futballbűn. Megcsinálja, mert intelligens játékos, de ezzel kiveszed a támadóharmadból. A csapat elveszíti az utolsó és az utolsó előtti passzokat, amikor ott kellene lennie. Ő nem védekezésben rossz – hanem támadásban pótolhatatlan” — írta látszólag Jürgen Klopp a Facebookon. csakhogy, ha megnézzük, ez egy szurkolói oldal („Welcome to Jurgen Klopp Fan Page”), igaz, elképesztően sokan, 1,6 millióan követik. 

Klopp szinte biztosan nem mondana ilyet

A szöveg azt sugallja, hogy Klopp „futballbűnnek” tartja Szoboszlai visszavont, jobb oldali szerepkörét, és azt állítja: ezzel a csapat saját magát fosztja meg az egyik legfontosabb fegyverétől.

A gond csak az, hogy ilyen nyilatkozatot Klopp soha nem tett.

Részletes keresés után sem található nyoma annak, hogy ez a mondat – vagy akár ennek tartalmilag megfelelő változata – elhangzott volna sajtótájékoztatón, interjúban, klubvideóban vagy bármilyen hiteles forrásban. 

A felvetett probléma időszerű, de Slotnak is meg van kötve a keze

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a vita alaptalan lenne. Sokan egyetértenek az álidézet állításával, mert Szoboszlai Dominik valóban akkor tud a legtöbbet adni a csapatának, amikor a támadóharmadban, a kapu közelében, kreatív szabadsággal futballozhat. Itt jön elő a lövőereje, a dinamikája és a kulcspasszai – azok az erények, amelyek miatt a Liverpool is leigazolta.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot nem jó kedvében, hanem kényszerből veti be jobbhátvédként Szoboszlait, aki onnan is képes kiemelkedni a csapatból
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A jelenlegi helyzet ugyanakkor árnyaltabb. Arne Slot keze több szempontból is meg van kötve, hiszen a jobbhátvéd-poszton sérülések nehezítik a dolgát, és Szoboszlai ott is megbízható, jó teljesítményt nyújt. Fegyelmezett, futómennyiségben erős, taktikai szempontból végrehajtja, amit kérnek tőle – még ha ez nem is az a szerep, amelyben a legtöbbet tudná hozzátenni támadásban.

A közösségi médiában terjedő, Kloppnak tulajdonított szöveg tehát nem valódi idézet, hanem egy erős állásfoglalás, amely sok szurkoló gondolatát fogalmazza meg – jogtalanul Klopp szájába adva. A különbség nem apróság: míg Klopp hivatalos megszólalásai mindig elismerőek és mértéktartóak voltak Szoboszlaival kapcsolatban, addig ez a poszt egy kemény kritikát sugall Arne Slot irányába.

„Slot és a Lost között csak a betűk sorrendje a különbség” – forrnak az indulatok a neten

A szurkolók dühét látva nem meglepő, hogy sokan még a Jürgen Klopp nevében gyártott hamis idézeteket is készpénznek veszik, csakhogy odaszúrhassanak Arne Slotnak. A kommentszekciókban valóságos polgárháború dúl: míg egyesek szerint Szoboszlai Dominik a csapat „sziklája és jövőbeli kapitánya”, akit bűn a védelemben elpazarolni, mások már egyenesen a „középszerűség menedzsmentjének” nevezik a jelenlegi szakmai munkát.

Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. február 1. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén Liverpoolban 2026. január 31-én. A Liverpool 4-1-re győzött. MTI
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Bournemouth, 2026. január 24. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Bournemouth-Liverpool mérkőzésére érkezik Bournemouthben 2026. január 24-én. MTI/EPA/Tolga Akmen
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Bournemouth, 2026. január 24. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Bournemouth-Liverpool mérkőzésén Bournemouthben 20
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 12. Szoboszlai Dominik (b) és Rio Ngumoha, a Liverpool játékosai bemelegítenek az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkőzésén a liverpool
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 28. Szoboszlai Dominik, a Liverpool (j) és Kevin Medina, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8. fordulójában játszott Liverpool - Qarabag mérkőzésen Liverpoolban 2
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 12. Szoboszlai Dominik, a Liverpool és Reyes Cleary, a Barnsley játékosa (j) az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkőzésén a liverpooli
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, London, 2026. január 9. Szoboszlai Dominik, a címvédő Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában játszott Arsenal-Liverpool mérkőzésen a londoni Emirates Stadionban 2026. január
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 1. Szoboszlai Dominik, a címvédő Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool FC–Leeds United mérkőzésen Liverpoolban 2026. január 1-jén. MTI/EPA/Peter
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Leeds, 2025. december 6. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a leedsi Elland Road-i Stadionba érkezik az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Leeds United-Liverpool mérkőzésére 2025. december 6-án. MTI/EPA/
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Milánó, 2025. december 10. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) csapattársával, Alexis Mac Allisterrel ünnepli büntetőből lőtt gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában játszott Int
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2025. december 3. Szoboszlai Dominik, a Liverpool (j) és Noah Sadiki, a Sunderland játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában játszott Liverpool FC-Sunderland AFC mérkőzésen Liv
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2025. november 26. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) berúgja csapata első, egyenlítő gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza ötödik fordulójának Liverpool-PSV Eindhoven mérkőzésén a li
Galéria: Szoboszlai Dominik legjobb pillanatai
1/12
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén Liverpoolban 2026. január 31-én

„Olyan ez, mintha a legszebb ruhánkban indulnánk el bulizni, de már a bejáratnál bőrig áznánk az esőben” – írta találóan egy csalódott drukker a magyar klasszis kálváriájáról. Bár akadtak józanabb hangok is, akik emlékeztettek, hogy ez csupán egy szurkolói oldal, a többség szerint Szoboszlai „feláldozása” és a kiállítása egyenesen egy „helyszínelőkért kiáltó bűntény”, ami után sokan legszívesebben repülőjegyet vennének Kloppnak, hogy jöjjön vissza rendet tenni.

  • Még több cikk
Hihetetlen: nem elég a kiállítás, még a Liverpool is megalázta Szoboszlait az éjszaka
Szoboszlai Dominik piros lapján kattog a világ: íme, az eset videón – szavazzon!
„Hogyan szolgálja ez a futballt?” – MU-legenda a Szoboszlai–Haaland ütközetről

 

