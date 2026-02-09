Az idézet Jürgen Klopp nevével és profilképével jelent meg először külföldi oldalakon, majd rövid időn belül magyar fordításban is felbukkant a közösségi médiában, sok helyen tényként kezelve, mintha valóban a német szakember mondta volna. Elsőre vélhetően nagyon sokan azt hitték, hogy a liverpooli legenda szavait olvassák.
„Szoboszlait jobbhátvédként játszatni futballbűn. Megcsinálja, mert intelligens játékos, de ezzel kiveszed a támadóharmadból. A csapat elveszíti az utolsó és az utolsó előtti passzokat, amikor ott kellene lennie. Ő nem védekezésben rossz – hanem támadásban pótolhatatlan” — írta látszólag Jürgen Klopp a Facebookon. csakhogy, ha megnézzük, ez egy szurkolói oldal („Welcome to Jurgen Klopp Fan Page”), igaz, elképesztően sokan, 1,6 millióan követik.
Klopp szinte biztosan nem mondana ilyet
A szöveg azt sugallja, hogy Klopp „futballbűnnek” tartja Szoboszlai visszavont, jobb oldali szerepkörét, és azt állítja: ezzel a csapat saját magát fosztja meg az egyik legfontosabb fegyverétől.
A gond csak az, hogy ilyen nyilatkozatot Klopp soha nem tett.
Részletes keresés után sem található nyoma annak, hogy ez a mondat – vagy akár ennek tartalmilag megfelelő változata – elhangzott volna sajtótájékoztatón, interjúban, klubvideóban vagy bármilyen hiteles forrásban.
A felvetett probléma időszerű, de Slotnak is meg van kötve a keze
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a vita alaptalan lenne. Sokan egyetértenek az álidézet állításával, mert Szoboszlai Dominik valóban akkor tud a legtöbbet adni a csapatának, amikor a támadóharmadban, a kapu közelében, kreatív szabadsággal futballozhat. Itt jön elő a lövőereje, a dinamikája és a kulcspasszai – azok az erények, amelyek miatt a Liverpool is leigazolta.
A jelenlegi helyzet ugyanakkor árnyaltabb. Arne Slot keze több szempontból is meg van kötve, hiszen a jobbhátvéd-poszton sérülések nehezítik a dolgát, és Szoboszlai ott is megbízható, jó teljesítményt nyújt. Fegyelmezett, futómennyiségben erős, taktikai szempontból végrehajtja, amit kérnek tőle – még ha ez nem is az a szerep, amelyben a legtöbbet tudná hozzátenni támadásban.
A közösségi médiában terjedő, Kloppnak tulajdonított szöveg tehát nem valódi idézet, hanem egy erős állásfoglalás, amely sok szurkoló gondolatát fogalmazza meg – jogtalanul Klopp szájába adva. A különbség nem apróság: míg Klopp hivatalos megszólalásai mindig elismerőek és mértéktartóak voltak Szoboszlaival kapcsolatban, addig ez a poszt egy kemény kritikát sugall Arne Slot irányába.
„Slot és a Lost között csak a betűk sorrendje a különbség” – forrnak az indulatok a neten
A szurkolók dühét látva nem meglepő, hogy sokan még a Jürgen Klopp nevében gyártott hamis idézeteket is készpénznek veszik, csakhogy odaszúrhassanak Arne Slotnak. A kommentszekciókban valóságos polgárháború dúl: míg egyesek szerint Szoboszlai Dominik a csapat „sziklája és jövőbeli kapitánya”, akit bűn a védelemben elpazarolni, mások már egyenesen a „középszerűség menedzsmentjének” nevezik a jelenlegi szakmai munkát.
„Olyan ez, mintha a legszebb ruhánkban indulnánk el bulizni, de már a bejáratnál bőrig áznánk az esőben” – írta találóan egy csalódott drukker a magyar klasszis kálváriájáról. Bár akadtak józanabb hangok is, akik emlékeztettek, hogy ez csupán egy szurkolói oldal, a többség szerint Szoboszlai „feláldozása” és a kiállítása egyenesen egy „helyszínelőkért kiáltó bűntény”, ami után sokan legszívesebben repülőjegyet vennének Kloppnak, hogy jöjjön vissza rendet tenni.
