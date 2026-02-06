A kölni fiatalok az Inter ellen léptek pályára a kieséses szakaszban, és a klub akkora érdeklődést tapasztalt, hogy a mérkőzést a felnőttek stadionjába, a RheinEnergieStadionba vitték át. Az eredmény? Telt ház. Több mint 50 ezer szurkoló. Nézőcsúcs.

Fynn Schenten ünnepli a Köln egyenlítő gólját az Inter elleni ifjúsági BL-meccsen, amelyet rekordot jelentő, közel 50 ezer néző előtt rendeztek a RheinEnergieStadionban.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Köln: soha nem látott rekord az ifjúsági BL-ben

A Köln hivatalosan is bejelentette, hogy a találkozóra minden jegy elkelt, így mintegy 50 000 szurkoló előtt rendezték meg az U19-esek összecsapását, ezzel pedig új rekord született az UEFA Youth League-ben.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A korábbi csúcsot a Trabzonspor tartotta, ott „csak” 40 ezer fölötti nézőszám jött össze. Ezt most simán túlszárnyalták a németek.

Dráma a pályán: 99. perces Inter-gól döntött

A hangulat tehát felnőtt BL-meccset idézett, a pályán pedig igazi dráma zajlott. Az Inter ugyan vezetést szerzett a második félidő elején, de a Köln nem adta fel, és a 80. percben egyenlített, így a hazai közönség már hosszabbításról álmodott.

Csakhogy az olaszok a ráadásban villámcsapásként két gólt is szereztek, előbb a 97., majd a 99. percben. A vége így 3–1 lett az Inter javára, a Köln rekordja azonban ettől még történelmi maradt.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A beszámolók szerint a mérkőzést rövid időre még meg is kellett szakítani, mert egy drukker berohant a pályára, így tényleg minden volt ezen a meccsen, amiről aztán otthon mesélhetett az 50 ezer szurkoló.