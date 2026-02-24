Az eset apropója az volt, hogy José Mourinho a meccs után az áldozatot, azaz Vinícius Júniort nevezte bajkeverőnek, és sorozatos panaszkodással vádolta a brazilt. Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője ennek kapcsán kapott kérdést, majd egy közel 12 perces monológban elemezte Mourinho helyzetét és álláspontját. Ebben a beszédben hangzott el Magyarország is, nem éppen pozitív kontextusban.
Kompany szerint Mourinho hibázott
A belga szakvezető úgy tette helyre Mourinhót, hogy nem sértegette, sőt, megdicsérte, amiért ennyire kiáll a játékosai mellett. Kompany ugyanakkor hangsúlyozta, sem a futballban, sem a társadalomban nem az áldozatot kell felelőssé tenni, ha rasszizmust jelent.
„Nehéz téma… manapság még nehezebb róla beszélni, mint régen. Őszintén szólva sokszor nem érzem, hogy illeszkednék abba, amit ma a világban látok” – kezdte Kompany, aki elmondta, látta az esetet, amint az azóta eltiltott argentin Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit a brazilnak. Később Kylian Mbappé hozta nyilvánosságra, hogy majomnak nevezték Viníciust, de ezt Prestianni tagadta. A meccset Vinícius góljával megnyerte a Real, a visszavágót szerdán rendezik.
Kompany Mourinho két állítására is reagált. A portugál szerint rasszizmus nem történhetett abban a stadionban, ahol Eusébio, a legendás fekete csatár hős volt, és szerinte Vinícius a gólörömével provokálta a hazaiakat.
„A meccs után pedig jön egy szervezet vezetője, José Mourinho, aki a játékos karakterét támadja a gólöröme miatt, hogy hiteltelenítse a panaszát. Ez vezetőként óriási hiba. Tudják, min mentek keresztül a fekete játékosok a hatvanas években? Az én apám is fekete ember volt akkoriban. Az egyetlen lehetőségük az volt, hogy hallgassanak és tízszer jobbak legyenek, hogy egyáltalán elismerést kapjanak. Ma pedig Eusébio nevét használni arra, hogy relativizálják Vinícius ügyét, helytelen.”
Hangsúlyozta: sok európai ligában játszó fekete játékosnak nincs hangja, nincs támogatása. Vinícius legalább olyan helyzetben van, hogy felemelheti a szavát. Kompany itt hozta fel rossz példaként a magyar, a szerb és a bolgár ligát.
Kompany arról is beszélt, hogy szerinte ideális esetben lenne lehetőség bocsánatkérésre is, mert „senki sem tökéletes”. Ezután Mourinho múltbeli ünnepléseire utalt – például a manchesteri térden csúszásra vagy az Inter edzőjeként a Barcelona ellen bemutatott provokatív ünneplésre.
„Ha akkor valaki rasszista lett volna Mourinhóval, remélem mind azt mondtuk volna: az ünneplése nem számít – hallgassuk meg, mit mond.”
Kompany saját tapasztalatairól is beszélt: Anderlecht-játékosként majomhangok és Ku Klux Klan-dalok célpontja volt, később edzőként is hasonló inzultus érte. „Volt hangom. De mi van azokkal, akiknek nincs?”
A beszéd végén hangsúlyozta: nem személyesen Mourinhót akarja támadni, tudja, hogy jó embernek tartják, és a csapatáért harcol. De hibázott. „Remélem, ez a jövőben nem történik meg újra, és együtt tudunk előrelépni.”
Azóta az M4 Sport több NB I-es focistát is faggatott arról, hogy érte-e őket inzultus Magyarországon, de mindenki nemmel felet.
Most Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár jelentette be, hogy levelet ír Aleksander Ceferinnek, az UEFA elnökének, és Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével, valamint a Ferencváros vezetőivel is egyeztetve, arra jutottak, hogy felkeresik majd a Bayern München vezetőségét is, amiért Magyarország rossz hírnevét keltették.
- További cikkek: