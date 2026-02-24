Az eset apropója az volt, hogy José Mourinho a meccs után az áldozatot, azaz Vinícius Júniort nevezte bajkeverőnek, és sorozatos panaszkodással vádolta a brazilt. Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője ennek kapcsán kapott kérdést, majd egy közel 12 perces monológban elemezte Mourinho helyzetét és álláspontját. Ebben a beszédben hangzott el Magyarország is, nem éppen pozitív kontextusban.

Vincent Kompany a magyar bajnokságot hozta fel rossz példaként

Fotó: HARRY LANGER / DPA

Kompany szerint Mourinho hibázott

A belga szakvezető úgy tette helyre Mourinhót, hogy nem sértegette, sőt, megdicsérte, amiért ennyire kiáll a játékosai mellett. Kompany ugyanakkor hangsúlyozta, sem a futballban, sem a társadalomban nem az áldozatot kell felelőssé tenni, ha rasszizmust jelent.

„Nehéz téma… manapság még nehezebb róla beszélni, mint régen. Őszintén szólva sokszor nem érzem, hogy illeszkednék abba, amit ma a világban látok” – kezdte Kompany, aki elmondta, látta az esetet, amint az azóta eltiltott argentin Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit a brazilnak. Később Kylian Mbappé hozta nyilvánosságra, hogy majomnak nevezték Viníciust, de ezt Prestianni tagadta. A meccset Vinícius góljával megnyerte a Real, a visszavágót szerdán rendezik.

Kompany Mourinho két állítására is reagált. A portugál szerint rasszizmus nem történhetett abban a stadionban, ahol Eusébio, a legendás fekete csatár hős volt, és szerinte Vinícius a gólörömével provokálta a hazaiakat.

José Mourinho alapos fejmosást kapott

Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

„A meccs után pedig jön egy szervezet vezetője, José Mourinho, aki a játékos karakterét támadja a gólöröme miatt, hogy hiteltelenítse a panaszát. Ez vezetőként óriási hiba. Tudják, min mentek keresztül a fekete játékosok a hatvanas években? Az én apám is fekete ember volt akkoriban. Az egyetlen lehetőségük az volt, hogy hallgassanak és tízszer jobbak legyenek, hogy egyáltalán elismerést kapjanak. Ma pedig Eusébio nevét használni arra, hogy relativizálják Vinícius ügyét, helytelen.”

Hangsúlyozta: sok európai ligában játszó fekete játékosnak nincs hangja, nincs támogatása. Vinícius legalább olyan helyzetben van, hogy felemelheti a szavát. Kompany itt hozta fel rossz példaként a magyar, a szerb és a bolgár ligát.

Kompany arról is beszélt, hogy szerinte ideális esetben lenne lehetőség bocsánatkérésre is, mert „senki sem tökéletes”. Ezután Mourinho múltbeli ünnepléseire utalt – például a manchesteri térden csúszásra vagy az Inter edzőjeként a Barcelona ellen bemutatott provokatív ünneplésre.