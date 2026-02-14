Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Hűha!

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

Link másolása
Vágólapra másolva!
Azért az utánpótlás szinten sem egy rendszeresen előforduló dolog, hogy valaki bő egy hét alatt kétszer három gólt is szerez. Nos, Kovács Bendegúz utánpótlás-válogatott labdarúgó tíz nap alatt kétszer ért el mesterhármast a holland AZ Alkmaar színeiben.

A 18 éves középcsatár múlt kedden három góllal járult hozzá klubja U19-es csapatának 4-1-es hazai sikeréhez a Borussia Dortmund ellen az UEFA Ifjúsági Liga (magyarán a korosztályos Bajnokok Ligája) rájátszásában, így a hollandok a nyolcaddöntőbe jutottak, ahol a Benficával találkoznak. Pénteken a fehérgyarmati születésű Kovács Bendegúz szerezte az AZ Alkmaar II mindhárom találatát a TOP Oss otthonában megnyert meccsen a holland másodosztály 27. fordulójában.

Kovács Bendegúz megint alkotott a pályán
Kovács Bendegúz megint alkotott a pályán
Fotó: AZ Alkmaar X-oldala

Kovács Bendegúz óriási formában futballozik

Az U19-es válogatott támadójátékos – aki 2021 nyarán Debrecenből igazolt Hollandiába – minden sorozatot figyelembe véve eddig 26 mérkőzésen lépett pályára és 25 gólt szerzett a mostani idényben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!