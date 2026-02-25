Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Borussia Dortmundnak lőtt triplája után ismét góllal jelentkezett az AZ Alkmaar magyar utánpótlás-válogatott csatára. Kovács Bendegúz idénybeli nyolcadik találatát jegyezte az ifjúsági Bajnokok Ligájában, ám a megvillanása csupán a szépítést jelenthette a Benfica ellen.

Kovács Bendegúz nevét február elején ismerte meg széles körben a futballvilág, amikor a magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó tíz nap alatt hatszor volt eredményes. A 18 éves csatár ráadásul az egyiket az ifjúsági Bajnokok Ligájában szerezte, a Borussia Dortmund ellen, remeklése pedig továbbjutást ért a holland AZ Alkmaarnak. Kovácsék így bejutottak a sorozat nyolcaddöntőjébe, ahol a Benfica sem úszta meg kapott gól nélkül, igaz, a hollandok sem.

Kovács Bendegúz Alkmaar
Kovács Bendegúz megint betalált
Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol

Kovács Bendegúz a nyolcaddöntőben is betalált, de...

Az AZ Alkmaar fiataljai a Benfica ellen léptek pályára szerda délután, ám az első félidő alapján kijelenthető, hogy a portugálok játszanak fölényben. A szintén gólerős Francisco Silva 38 perc alatt jegyzett mesterhármast, míg Jaden Umeh egyszer volt eredményes. A holland csapat reményét Kovács szolgáltatta, aki tizenegyesből vette be az ellenfél kapuját, viszont balszerencséjére Silva harmadik találata ezután érkezett.

A Transfermarkt adatai szerint ez volt Kovács idénybeli nyolcadik ifi Bajnokok Ligája-gólja, minden sorozatot figyelembe véve pedig 25 találatnál jár a 2025-2026-os idény során. A közel két méter magas csatár az utánpótlás-válogatottban sem maradt adós a gólokkal, nyolc U19-es mérkőzésen eddig három gólt szerzett.

  • További cikkeink

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!