A mérkőzés elején már a 7. percben előnyhöz juttatta együttesét: egy remek szóló után, 16 méterről, ballal lőtt a jobb alsóba. Az 50. percben egy balról érkező lapos beadásba csak bele kellett tennie a lábát: jókor volt jó helyen, közelről nem hibázott. A ráadásban megszerezte a harmadik gólját is: a 92. percben egy remek csel után az ötös jobb sarkáról, ballal nem hibázott. Az AZ 4–0-ra nyert, Kovács Bendegúz pedig három találatával egyértelműen a meccs embere lett.

Kovács Bendegúz volt BL-győztes ellen parádézott

Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol

Az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában a kieséses szakasz a legjobb 32-től egymeccses rendszerben zajlik, vagyis egyetlen mérkőzésen dől el, ki jut tovább. Az idei 32-es mezőny összecsapásait 2026. február 3–4-én rendezik, és a győztesek automatikusan továbbléptek a következő körbe.

A Puskás Akadémia U19 szerdán 16.30-kor a portugál Sporting CP U19-es csapatát fogadja Felcsúton.

Ki is Kovács Bendegúz? Debrecentől az Ajaxon át az AZ-ig

A Dortmund elleni meccs főszereplője a 199 centiméter magas, bal lábas középcsatár. Kovács Bendegúz Fehérgyarmaton született (2007. március 31.), és már a magyar utánpótlás-válogatottban is bizonyított. A magyar U19-es nemzeti csapatban 8 meccsen 3 gólt szerzett a Transfermarkt szerint.

Az útja különösen figyelemre méltó: a Debrecen utánpótlásából 2021-ben került Hollandiába, ahol az ARC (Alphense Racing Club) korosztályos csapatában folytatta. Az ARC egy Alphen aan den Rijn-i, holland amatőr klub, de Kovácsnak fontos ugródeszka volt, mert innen vezetett az útja az Ajaxhoz.

2023-ban az Ajax U17-es csapatához szerződött, később az Ajax U19-ben is játszott. 2025 nyarán aztán az AZ Alkmaar U19 együttesében folytatta. Kovácsot nagyon is érdemes figyelni: tavaly, november 5-én a gibraltári Lincoln elleni, 9-0-ra megnyert ifi BL-meccsen 45 perc alatt négy gólt szerzett.