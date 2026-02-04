Troy Parrott neve hallatán egy darabig még vélhetően kirázza a hideg a magyar futballszurkolókat. Ha pedig azt látjuk, hogy az ír csatár a hosszabbításban szerzett győztes gólt, az csak tovább ront a helyzeten. Igaz, kedden nem az volt a helyzet, mint a novemberi magyar–ír vb-selejtezőn: Parrott az AZ Alkmaar színeiben nem a rendes játékidő ráadásában, hanem a kétszer tizenöt perces hosszabbításban szerzett győztes gólt a Twente elleni Holland Kupa-meccsen. Kovács Bendegúz mindeközben az ifi BL-ben remekelt a piros-fehéreknél.

Troy Parrott gólt ünnepel a hosszabbításban: ettől a látványtól kirázza a hideg a magyar futballszurkolót, még ha az ír játékoson az AZ Alkmaar meze feszül is, amelyben Kovács Bendegúz is ontja a gólokat

Fotó: AFP/ANP/Tobias Kleuver

A 2-1-es győzelemmel az Alkmaar már az elődöntőbe jutott be a sorozatban, amelyben a három holland gigász közül már csak a PSV Eindhoven van versenyben, az Ajax és a Feyenoord korábban elvérzett.

Az ír Parrott mellett a magyar Kovács Bendegúz is alkmaari hős

Parrott gólját természetesen a közösségi médiában is megünnepelte az alkmaari csapat.

A magyar szívek összetörése mellett azért számunkra kedvesebb posztja is volt kedden a holland klubnak, még ha Kovács Bendegúzról hasonló gólörömes gif egyelőre nincs is.

Kovács Bendegúz kedden az ifi BL-ben volt az AZ Alkmaar hőse, a Borussia Dortmund 4-0-s kivégzése során mesterhármast lőtt.