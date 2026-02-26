Live
Hihetetlenül izgalmas mérkőzések voltak szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligájában, de a PSG-Monaco párharc lefújása után jött az igazi botrány. A BL címvédője 5-4-es összesített eredménnyel ment tovább a legjobb 16-ba, ugyanakkor a Monaco vezetőedzője szerint ez nagymértékben köszönhető Kovács István játékvezető munkájának.

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a PSG-Monaco Bajnokok Ligája playoff-mérkőzés után rendkívül kemény kritikát kapott a magyar származású román játékvezető, Kovács István. A bíró szemére azt vetették, hogy a második félidőben a Monaco 1-0-ás vezetésénél alig öt percen belül két sárga lap után kiállította Mamadou Coulibaly-t (különösen a második sárga lap a vita tárgya), a vendégek játékosát. Ezt követően egyébként a párizsi címvédő tíz percen belül kétszer is betalált, megfordítva a meccset és lényegében eldöntve a párharc sorsát. 

Kovács István főszereplő lett a PSG-Monaco BL-meccsen
Kovács István főszereplő lett a PSG-Monaco BL-meccsen
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kovács István a kritikák kereszttüzében

A mérkőzés után a Monaco vezetőedzője, Sebastien Pocognoli a sajtótájékoztatón élesen bírálta Kovács Istvánt, kettős mércével vádolva  a játékvezetőt. „Szerintem Coulibaly kiállítása nem volt jogos” – jelentette ki a Monaco edzője. – „Úgy gondolom, túl szigorú döntés volt, különösen úgy, hogy mindkét sárgát öt percen belül kapta. Ha a játékvezető Coulibalynak sárgát adott, akkor ugyanígy kellett volna eljárnia Lucas Hernández esetében is. Coulibaly fiatal játékos, Hernández világbajnok, mégis neki mondják, hogy nyugodjon meg. Kettős mérce volt. Velünk, a Monacóval ez túl gyakran fordul elő.”

A sajtó is megtalálta Kovácsot a találkozó után, a francia L’Équipe szakértője, a korábbi nemzetközi játékvezető Saïd Ennjimi ugyanakkor Kovács István oldalára állt, nem úgy, mint a román újságok, ahol már nem kímélték a bírót.

 

