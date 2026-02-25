Kubatov Gábor február 25-én egy különleges napot ünnepel. A Fradi első embere 2011-ben ezen a napon vette át a zöld-fehér klub irányítását, és elkezdődött az immár 15 éve tartó utazása. Ez az időszak a saját bevallása szerint tele volt pozitív és negatív élményekkel, amelyekről az elnök a saját Facebook-oldalán számolt be egy posztban.

Kubatov Gábor 15 éve vezeti a Fradit

Fotó: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Kubatov Gábor egy hosszabb poszttal jelentkezett

„Ma 15 éve, hogy elkezdtem a szolgálatomat a Ferencvárosnál.

Ez alatt az idő alatt átéltem a poklot és a mennyországot is, de mindenért kárpótoltak azok a felejthetetlen sikerek, amiket elértünk veletek együtt. Minden küzdelmet megért az a 8 bajnoki cím, a 7 európai csoportkör, amiből négyszer a kupatavaszt is megértük a labdarúgócsapattal. Ugyanígy feledtettek minden fájdalmat azok a csodák is, amikor a férfi vízilabdacsapatunk háromszor a Bajnokok Ligája csúcsára ért, ebből kétszer egymás után, vagy amikor női kézilabdázóink újra BL-döntőt játszhattak.

A Ferencváros egy vadló, ami minden nap, minden percben le akar dobni a hátáról. Egóból vagy érzelemből klubot vezetni nem lehet.

Itt minden nap egy harc, amit azért vívunk, mert hajt a vágy, hogy napról napra sikeresebbek legyünk, és újra meg újra megéljük ezeket a történelmi sikereket.

Amíg élek, minden nap hálás leszek, hogy ezt a csodálatos klubot szolgálhatom!”