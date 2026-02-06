Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hivatalossá vált, amit a helyi szurkolók már vártak. A szegedi születésű Laczkó Zsolt veszi át a Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását. A klubvezetés a héten távozott Aczél Zoltán helyére nevezte ki a szakembert, aki komoly nemzetközi és válogatott tapasztalattal érkezik a Tisza-partra.

A 39 éves tréner neve nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára. Laczkó Zsolt szakmai hitelességét növeli, hogy hosszú ideig Marco Rossi közvetlen segítőjeként dolgozott a magyar válogatottnál.

Laczkó Zsolt hazatért Szegedre Fotó: www.szeged-grosicsakademia.hu
Laczkó Zsolt hazatért Szegedre
Fotó: www.szeged-grosicsakademia.hu

Egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy elvállaljam-e a felkérést. Szeged különleges hely számomra, hiszen itt születtem. Egy gyönyörű város, amely fantasztikus szurkolótáborral és egy jól felépített klubbal büszkélkedhet. Az érzelmi kötődés mentén szeretném szakmailag is a maximumot nyújtani

 – nyilatkozta Laczkó Zsolt a szegediek honlapjának.

Vezetőedzőként legutóbb a Budapest Honvédnál tevékenykedett, játékosként pedig páratlan karriert futott be:

  • Hazai sikerek: Magyar bajnok és kupagyőztes a Debrecennel, bajnok a Honvéddal.
  • Nemzetközi karrier: Játszott az olasz Sampdoria, az angol Leicester City és a görög Olimpiakosz színeiben is.
  • Válogatottság: 22 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Mikor mutatkozik be Laczkó Zsolt?

Bár a kinevezés már megtörtént, a hétvégi, Békéscsaba elleni rangadón még nem ő irányítja a csapatot. Laczkó a jövő héten kezdi meg a munkát, és február 15-én, a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésen debütál majd a szegedi kispadon.

A Szeged-Csanád GA jelenleg a 7. helyen áll a Merkantil Bank Ligában, a cél pedig egyértelműen az előrelépés és a stabilitás megteremtése az új szakmai stábbal.

  • Még több cikk
Az NB II-ben utolsó Honvéd menesztett edzője nem érti, miért most küldték el
Hihetetlen: kirúgták az NB II-es focicsapat vezetőedzőjét!
A borzalmasan szereplő Honvéd edzője a bírókat kritizálta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!