A 39 éves tréner neve nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára. Laczkó Zsolt szakmai hitelességét növeli, hogy hosszú ideig Marco Rossi közvetlen segítőjeként dolgozott a magyar válogatottnál.

Laczkó Zsolt hazatért Szegedre

Fotó: www.szeged-grosicsakademia.hu

Egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy elvállaljam-e a felkérést. Szeged különleges hely számomra, hiszen itt születtem. Egy gyönyörű város, amely fantasztikus szurkolótáborral és egy jól felépített klubbal büszkélkedhet. Az érzelmi kötődés mentén szeretném szakmailag is a maximumot nyújtani

– nyilatkozta Laczkó Zsolt a szegediek honlapjának.

Vezetőedzőként legutóbb a Budapest Honvédnál tevékenykedett, játékosként pedig páratlan karriert futott be:

Hazai sikerek: Magyar bajnok és kupagyőztes a Debrecennel, bajnok a Honvéddal.

Nemzetközi karrier: Játszott az olasz Sampdoria, az angol Leicester City és a görög Olimpiakosz színeiben is.

Válogatottság: 22 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Mikor mutatkozik be Laczkó Zsolt?

Bár a kinevezés már megtörtént, a hétvégi, Békéscsaba elleni rangadón még nem ő irányítja a csapatot. Laczkó a jövő héten kezdi meg a munkát, és február 15-én, a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésen debütál majd a szegedi kispadon.

A Szeged-Csanád GA jelenleg a 7. helyen áll a Merkantil Bank Ligában, a cél pedig egyértelműen az előrelépés és a stabilitás megteremtése az új szakmai stábbal.