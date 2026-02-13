Az Atlético Madrid nem kegyelmezett a Barcelonának, a spanyol Király-kupa elődöntőjének első felvonásán már a félidőben 4-0-ra vezetett. Az eredmény később sem változott, így Lamine Yamalék szinte már csak a csodában reménykedhetnek a visszavágón.

Lamine Yamal különösen nehezen viselte a Barcelona vereségét

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Lamine Yamal balhézott az ellenfelével

A Barcelonának a második félidő elején a szépítés összejöhetett volna, de Pau Cubarsí gólját végül hosszas videózás után elvették. A hajrában egyre jobban forrtak az indulatok, Eric Garcíát kiállították, majd Lamine Yamal kapott össze az ellenfelével. A Barca 18 éves tinisztárjáról futótűzként kezdett el terjedni az interneten egy felvétel, amelyen az látható, hogy az Atlético védőjével, Marc Pubill-lal balhézik. A fiatal támadó elkezdte lökdösni riválisát, majd utánaeredt, hogy számonkérje. Végül csapattársai, Ronald Araújo és Jules Koundé tessékelték arrébb Yamalt, hogy elejét vegyék egy verekedés kirobbanásának.

Lamine Yamal was trying to start a fight with Marc Pubill.pic.twitter.com/9qN1oBujmQ — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 13, 2026

A Barcelona és az Atlético kupapárharca március 3-án folytatódik, ekkor rendezik az elődöntő visszavágóját a Camp Nou Stadionban.

