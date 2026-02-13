Live
A Barcelona súlyos vereséget szenvedett az Atlético Madrid otthonában. A 4-0-s hazai sikert hozó kupameccsen akadt botrány bőven, Lamine Yamal kis híján összeverekedett az ellenfél egyik játékosával.

Az Atlético Madrid nem kegyelmezett a Barcelonának, a spanyol Király-kupa elődöntőjének első felvonásán már a félidőben 4-0-ra vezetett. Az eredmény később sem változott, így Lamine Yamalék szinte már csak a csodában reménykedhetnek a visszavágón.

Lamine Yamal különösen nehezen viselte a Barcelona vereségét
Lamine Yamal különösen nehezen viselte a Barcelona vereségét
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Lamine Yamal balhézott az ellenfelével

A Barcelonának a második félidő elején a szépítés összejöhetett volna, de Pau Cubarsí gólját végül hosszas videózás után elvették. A hajrában egyre jobban forrtak az indulatok, Eric Garcíát kiállították, majd Lamine Yamal kapott össze az ellenfelével. A Barca 18 éves tinisztárjáról futótűzként kezdett el terjedni az interneten egy felvétel, amelyen az látható, hogy az Atlético védőjével, Marc Pubill-lal balhézik. A fiatal támadó elkezdte lökdösni riválisát, majd utánaeredt, hogy számonkérje. Végül csapattársai, Ronald Araújo és Jules Koundé tessékelték arrébb Yamalt, hogy elejét vegyék egy verekedés kirobbanásának.

A Barcelona és az Atlético kupapárharca március 3-án folytatódik, ekkor rendezik az elődöntő visszavágóját a Camp Nou Stadionban.

