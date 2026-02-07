Live
A címvédő és listavezető FC Barcelona házigazdaként 3-0-ra nyert a Real Mallorca ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.

Az első félidőben Robert Lewandowski, a másodikban Lamine Yamal és Marc Bernal volt eredményes. Daniel Olmo két gólpasszal vette ki részét a sikerből.

Lamine Yamal óriási gólt lőtt a Mallorca ellen
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal bombaformában

A Barca 18 éves tinisztárja hatalmas gólt rúgott, jó 22 méterről bombázott a kapu bal oldalába. A fiatal klasszis kiváló formába lendült, utóbbi öt mérkőzésén egyaránt eredményes tudott lenni.

Ami a többi szombat délutáni mékőzést illeti, a Rayo Vallecano-Real Oviedo és a Sevilla-Girona találkozót is elhalasztották. 

Előbbi párosítás esetében a fővárosi csapat pályájának állapota „nem felelt meg a mérkőzés biztonságos lebonyolításához szükséges előírásoknak”. A pálya teljes talaját kicserélték, ám a munkálatok közben nagyon rossz volt az időjárás, így a játékteret nem tudták megfelelő állapotba hozni – számolt be róla az MTI.

Sevillában azért nem játszhattak a csapatok, mert a heves esőzés és az erős szél miatt narancssárga fokozatú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.

La Liga, 23. forduló:

FC Barcelona-Real Mallorca 3-0 (1-0)

Rayo Vallecano-Real Oviedo elhalasztva

Sevilla-Girona elhalasztva

 

