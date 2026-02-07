Az első félidőben Robert Lewandowski, a másodikban Lamine Yamal és Marc Bernal volt eredményes. Daniel Olmo két gólpasszal vette ki részét a sikerből.
Lamine Yamal bombaformában
A Barca 18 éves tinisztárja hatalmas gólt rúgott, jó 22 méterről bombázott a kapu bal oldalába. A fiatal klasszis kiváló formába lendült, utóbbi öt mérkőzésén egyaránt eredményes tudott lenni.
Ami a többi szombat délutáni mékőzést illeti, a Rayo Vallecano-Real Oviedo és a Sevilla-Girona találkozót is elhalasztották.
Előbbi párosítás esetében a fővárosi csapat pályájának állapota „nem felelt meg a mérkőzés biztonságos lebonyolításához szükséges előírásoknak”. A pálya teljes talaját kicserélték, ám a munkálatok közben nagyon rossz volt az időjárás, így a játékteret nem tudták megfelelő állapotba hozni – számolt be róla az MTI.
Sevillában azért nem játszhattak a csapatok, mert a heves esőzés és az erős szél miatt narancssárga fokozatú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.
La Liga, 23. forduló:
FC Barcelona-Real Mallorca 3-0 (1-0)
Rayo Vallecano-Real Oviedo elhalasztva
Sevilla-Girona elhalasztva