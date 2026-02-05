A Leicester City-től hat pontot vontak le, miután megállapították, hogy megsértette a Premier League pénzügyi szabályait. A független fegyelmi bizottság által meghatározott büntetés miatt a csapat a tabella 20. pozíciójáig zuhant vissza a másodosztályban (Championship), és csak azért nem áll kieső helyen, mert jobb gólkülönbséggel rendelkezik, mint közvetlen riválisai.

Bajban a Leicester City

A Leicester City a másodosztályból is kieshet

A meghallgatásra novemberben került sor, miután a Leicester állítólag megsértette a 2023/2024-es szezonig bezárólag három idényre vonatkozó jövedelmezőségi és fenntarthatósági szabályokat. A klub ellen további két vád is felmerült, amiért nem működött együtt és nem nyújtotta be időben pénzügyi beszámolóját.

A 2016-ban óriási meglepetésre Premier League-et nyert Leicester jelenleg nagy bajban van. A csapat az előző idény végén esett ki az élvonalból, de az is megtörténhet, hogy a Championship-tagságát sem tudja majd megőrizni tavasszal.

A büntetést azonnali hatállyal kiszabták, így klub a másodosztály 20. helyére csúszott vissza.

A hat pontnyi levonással sújtott együttes pontszámban egyenlően áll a Blackburnnel, valamint a már kieső helyen tanyázó West Bromwich Albionnal – mindkét klubot csupán jobb gólkülönbsége révén előzi meg.

