Hiába kínáltak mesés összegeket, Robert Lewandowski nemet mondott a szaúdi csábításra. A Sky értesülései szerint több közel-keleti klub is komoly ajánlattal jelentkezett a téli átigazolási időszakban, ráadásul a Barcelonának is elfogadható átigazolási díjat perkáltak volna ki. A 37 éves csatár azonban egyértelművé tette: nem most, nem így és nem ezért hagyja el a Barcát.

Robert Lewandowski és családja és jól érzi magát Barcelonában. A lengyel csatár nem kér a szaúdi milliókból, s Anna szerint a nyáron távozik a Barcától

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Nem kell a szaúdi pénz, Lewandowski a trófeákat akar

Lewandowski fókusza egyértelműen a jelenen van. A lengyel klasszis bajnoki címet, kupagyőzelmet és lehetőség szerint Bajnokok Ligája-sikert akar a katalánokkal, és úgy érzi, ez lehet az utolsó alkalom, hogy Európa élvonalában igazán nagyot alkosson. Ez sokkal többet ér számára, mint a szaúdi milliárdok, még akkor is, ha sportpályafutása végéhez közeledve sokan már a biztos anyagi jövőt választanák.

Felesége elszólta magát, a Barcelona már továbblépne

A jövő azonban egyre ködösebb. Lewandowski szerződése június 30-án lejár, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Barcelona hosszabbítani akarna vele.

A klubon belül állítólag már eldőlt, hogy nem számolnak vele hosszabb távon, még úgy sem, hogy a támadó jelentős fizetéscsökkentésre is hajlandó lenne.

Az ügyhöz felesége, Anna Lewandowski is hozzátette a magáét, aki egyben a csatár ügynöke és a pletykák szerint a fontos döntéseket ő hozza meg a családban. Nos, Anna Lewandowska a lengyel Plejada portálnak nyilatkozva elmondta: nagy eséllyel ez lesz férje utolsó idénye Barcelonában.

Ez a kijelentés tovább erősítette a távozásról szóló találgatásokat, miközben a csatár maga továbbra is óvatosan fogalmaz a jövőjét illetően. Korábban a Fenerbahcéval boronálták össze.

Továbbra is rúgja a gólokat

Lewandowski közben a pályán továbbra is hozza a számokat: 25 tétmeccsen 12 gólt és három gólpasszt jegyzett ebben az idényben. Emellett a lengyel válogatottal is komoly céljai vannak, hiszen március végén világbajnoki pótselejtező vár rájuk a 2026-os vb-részvételért.

Egy biztos: Lewandowski nem pénzzel akar búcsúzni a csúcstól, hanem címekkel. A szaúdi arany most nem kellett – a barcelonai örökség viszont mindennél fontosabb számára.