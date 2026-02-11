Robert Lewandowski szerződése a végéhez közelít, élő kontraktusa a nyáron lejár. A Barcelona egyelőre még nem döntött a csatár jövőjéről. Még semmi sem dőlt el, de a 37 éves lengyelnek az Egyesült Államokból már van ajánlata.

Robert Lewandowski Amerikában köthet ki

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Amerikában köthet ki Lewandowski

Lewandowski a jelek szerint még nem gondolkozik karrierje befejezésében. Az MLS-ben szereplő Chicago Fire pedig szeretné soraiban tudni a 2021/2022-es szezon európai aranycipősét. Az első tárgyalásokra már hónapokkal ezelőtt sor került a német Bild információi szerint. Azóta a klub és a lengyel sztár képviselői között állítólag folyamatos a kapcsolat.

A hírek szerint a Chicago most egy konkrét ajánlattal bombázza Lewandowskit. A klub egy kétéves szerződést kínál, és szeretné, ha a franchise arca lenne a támadó. Felesége, Ana Lewandowska novemberben Chicagóban járt, hogy házat keressen a család számára. A játékos és az MLS-klub küldöttsége pedig december elején Barcelonában találkozott.

A Chicago Fire felforgatná az amerikai bajnokságot, és szeretne a bajnoki címért küzdeni. Lewandowski mellett az elmúlt hónapokban olyan sztárokat próbáltak csábítani, mint Kevin De Bruyne, Mohamed Szalah és Bernardo Silva. Ezekkel a nevekkel minden bizonnyal a legnagyobb célokért harcolhatnának. Annyi biztos, remek rivalizálást láthatnánk Lionel Messi és Robert Lewandowski között Amerikában.