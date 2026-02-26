Lionel Messi, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Inter Miami klasszisa a pályafutása során megannyi sikert ért el, mégis van valami, ami azóta is bántja. A 38 éves játékos nyolc alkalommal hódította el az Aranylabdát, négyszer a Bajnokok Ligáját, és a rengeteg trófea, valamint egyéni elismerés mellett 2022-ben a világbajnokságot is megnyerte. A Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi erőssége viszont bevallotta, hogy lenyűgöző karrierje során rengeteg alkalommal érezte kényelmetlenül magát, leginkább a pályán kívül.

Lionel Messi vereséggel indította az új idényt

Fotó: SHAUN CLARK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi „félig tudatlannak” érzi magát

A 2022-es világbajnok a Miro de Atras podcastben árulta el, hogy megbánta, amiért fiatalon nem szentelt elég időt a tanulásnak, különösképpen az angol nyelvnek. Messi 2000-ben érkezett Barcelonába, ahol egészen a 2020-2021-es szezon végéig futballozott, majd a Paris Saint-Germain szerződtette átigazolási díj nélkül. Jelenleg az Egyesült Államokban futballozik, ahol az Inter Miami mezében kétszer is megválasztották a szezon legértékesebb játékosának (MVP), egyszer pedig a bajnokságot is megnyerte.

Sok mindent megbántam már. Például, hogy nem tanultam meg gyerekként angolul. Pedig volt időm az angolra, mégsem tettem, és ezt mélységesen bánom. Karrieremnek köszönhetően sok hihetetlen személyiséggel beszélgethettem, de az angol nyelv miatt félig tudatlannak éreztem magam. Mindig azt gondoltam: „micsoda idióta vagyok, hogy elpazaroltam az időmet.”

🚨🗣️ Leo Messi: "I regret not having studied more. I tell my children the importance of having a good education."



"I regret not having learned English as a child. I had the time to do so and didn't. I had opportunities to talk to great people, but I didn't know how to speak… pic.twitter.com/sDpLcYRrNO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 25, 2026

Messi Spanyolországban fejezte be az iskolát

A nyolcszoros aranylabdás hozzátette azt is, hogy fiatalon még nem gondol az ember az ilyen döntések következményeire, de ma már a gyermekeinek is rengeteget beszél a tanulás fontosságáról.

„Az utolsó évem Argentínában katasztrófa volt. Már tudtam, hogy Barcelonába megyek, ott is fejeztem be a középiskolát azokkal a srácokkal, akik szintén a La Masiára jártak. Karrierem során mindent meg tudtam csinálni, és a csúcsra is felértem, de az út során sok tapasztalatot szereztem és tanultam. Igaz, hogy a futball egy életforma. Sokat tanít, sok értéket ad, és életre szóló kötelékeket teremt” – tette hozzá.