A lipcseiek az első félidőben hatékonyan futballoztak, és Christoph Baumgartner góljainak köszönhetően a 39. percre 2–0-s előnyre tettek szert. A fordulás után a Dortmund egy öngóllal szépített az 50. percben, majd a második helyen álló vendégek a hosszabbításban mentettek pontot: a 95. percben Fabio Silva talált be Karim Adeyemi előkészítése után, így 2–2-re alakult az állás.

Willi Orbánék a szünetben már 2-0-ra vezettek, végül a lipcseiek mégis pontokat veszítettek

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A döntetlennel a Borussia Dortmund immár 16 bajnoki mérkőzés óta veretlen a Bundesligában, és továbbra is nyolcpontos hátrányban követi az éllovas Bayern Münchent.

Lipcsei kapusgondok

A hazaiaknál nem lépett pályára Gulácsi Péter. Az RB Leipzig a héten közölte, hogy a magyar válogatott kapus a múlt heti, Wolfsburg elleni mérkőzésen részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett a bal térdében. A diagnózist követő MRI-vizsgálat alapján műtétre nincs szükség, ugyanakkor várhatóan mintegy hat hétig nem állhat a csapat rendelkezésére, így előreláthatólag március végéig harcképtelen.

A Dortmund elleni rangadón Maarten Vandevoordt védte a lipcsei kaput.

BL-helyekért zajló harc

A lipcseiek számára különösen fájó a pontvesztés, mivel a csapat a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért küzd: jelenleg az ötödik pozíciót foglalja el a tabellán, és szoros a verseny a közvetlen riválisokkal.

Bundesliga, 23. forduló:

RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (2–0)

Korábban:

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (1–0)

VfL Wolfsburg–FC Augsburg 2–3 (1–0)

Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (2–0)

FC Köln–TSG 1899 Hoffenheim 2–2 (1–1)

Pénteken játszották:

FSV Mainz 05–Hamburger SV 1–1 (1–0)

Vasárnap játsszák:

SC Freiburg–Borussia Mönchengladbach 15.30

St. Pauli–Werder Bremen 17.30

FC Heidenheim–VfB Stuttgart 19.30

Az állás:

1. Bayern München 23 85-21 60 pont

2. Borussia Dortmund 23 49-22 52

3. TSG Hoffenheim 23 49-30 46

4. VfB Stuttgart 22 41-29 42

5. RB Leipzig 23 44-32 41

6. Bayer Leverkusen 22 43-28 39

7. Eintracht Frankfurt 23 46-49 31

8. SC Freiburg 22 32-36 30

9. Union Berlin 23 29-37 28

10. FC Augsburg 23 28-41 28

11. Hamburger SV 22 25-32 26

12. 1. FC Köln 23 33-39 24

13. FSV Mainz 05 23 26-38 22

14. Borussia Mönchengladbach 22 25-37 22

15. VfL Wolfsburg 23 33-49 20

16. Werder Bremen 22 22-42 19

17. St. Pauli 22 20-39 17

18. FC Heidenheim 22 19-48 13