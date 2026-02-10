A Liverpoolra szerdán este rendkívül nehéz meccs vár, főleg annak fényében, hogy a Sunderland az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az idei szezonban még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott.

Szoboszlai eltiltása miatt nehéz helyzetben a Liverpool

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A holland szakember helyzetét külön nehezíti, hogy Conor Bradley és Jeremie Frimpong hiányában nincs klasszikus jobbhátvéd a keretben, ráadásul a rendszeresen beugró Szoboszlai Dominik sem játszhat majd eltiltás miatt.

A Liverpool edzője semmibe vette játékosát

Szoboszlai hiányában Curtis Jones vagy Watari Endo játszhat jobb oldali védőt a Sunderland ellen, de ez is kényszermegoldás lesz, mivel ennek a két játékosnak Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályás az elsődleges posztja.

A találkozó előtti sajtótájékoztatón megpedzegették Slotnak, hogy talán érdemes lenne lehetőséget adnia a 22 éves Calvin Ramsay-nek, aki a posztját tekintve jobbhátvéd, azonban az idei szezonban rendre csak a második csapatban kap lehetőséget. A skót játékos a most futó idényben egyszer szerepelt a nagy csapatban, azon a találkozón, amikor a Liverpool 3-0-ra kikapott a Crystal Palace-tól az Anfielden.

A Liverpool óriási pofont kapott a Palace elleni októberi meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A holland szakember azonban kijelentette, hogy Ramsay nem fog kezdeni a Sunderland ellen, annak ellenére sem, hogy a Liverpool egyik jobbhátvéd-opciója sem áll rendelkezésre.

Ha nem nyersz meg egy meccset, akkor általában azok a játékosok válnak hirtelen a legjobbakká a keretben, akik nem játszanak. Ez szerintem a világon mindenhol így van”

– mondta Slot, amikor Ramsay esélyeiről kérdezték, mint az egyetlen igazi jobbhátvéd-opcióról.

Arne Slot nem akar tudomást venni fiatal játékosáról

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Ha a kezdők nem nyernek, akkor utólag mindig úgy tűnik, hogy az edző jobban járt volna egy másik játékossal. Ez most is egy ilyen helyzet. Meg akarom védeni az összes játékosomat. Eddig is másokat választottam, és holnap is így fogok tenni” – folytatta a holland szakember, aki a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón felsorolta a rendelkezésére álló jobbhátvédeket, ám Ramsay nevét kihagyta.

Joe Gomez még nem edzett velünk, de arra számítok, hogy ma csatlakozik a csapathoz. Azonban ha Joe nem áll készen a kezdésre, akkor négy olyan játékosunk hiányzik, akik ezen a poszton játszottak. Ugyanakkor Curtis és Wata is szerepelt már ezen a poszton idén, így ebben a szezonban összesen hat különböző jobbhátvédet használtunk”

– tette hozzá Arne Slot, akinek a csapata a legutóbbi három idegenbeli meccsén nyeretlen maradt.