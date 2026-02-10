Live
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

Szerdán este a Premier League 26. fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az újonc Sunderland vendége lesz. Arne Slotnak, a Liverpool edzőjének nincs könnyű dolga, ugyanis minden bevethető jobbhátvédje sérült, ráadásul Szoboszlai sem léphet pályára eltiltás miatt. A Liverpool keretében ugyan van még egy jobbhátvéd, a holland szakember azonban tudomást sem akar venni róla, így a szerdai összecsapáson is egy középpályás lesz majd a csapat védelmének jobb oldalán.

A Liverpoolra szerdán este rendkívül nehéz meccs vár, főleg annak fényében, hogy a Sunderland az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az idei szezonban még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott.

Dominik Szoboszlai of Liverpool salutes the fans after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai eltiltása miatt nehéz helyzetben a Liverpool
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A holland szakember helyzetét külön nehezíti, hogy Conor Bradley és Jeremie Frimpong hiányában nincs klasszikus jobbhátvéd a keretben, ráadásul a rendszeresen beugró Szoboszlai Dominik sem játszhat majd eltiltás miatt. 

A Liverpool edzője semmibe vette játékosát

Szoboszlai hiányában Curtis Jones vagy Watari Endo játszhat jobb oldali védőt a Sunderland ellen, de ez is kényszermegoldás lesz, mivel ennek a két játékosnak Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályás az elsődleges posztja.

A találkozó előtti sajtótájékoztatón megpedzegették Slotnak, hogy talán érdemes lenne lehetőséget adnia a 22 éves Calvin Ramsay-nek, aki a posztját tekintve jobbhátvéd, azonban az idei szezonban rendre csak a második csapatban kap lehetőséget. A skót játékos a most futó idényben egyszer szerepelt a nagy csapatban, azon a találkozón, amikor a Liverpool 3-0-ra kikapott a Crystal Palace-tól az Anfielden. 

Liverpool's Japanese midfielder #03 Wataru Endo reacts after Crystal Palace score during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on October 29, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool óriási pofont kapott a Palace elleni októberi meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

A holland szakember azonban kijelentette, hogy Ramsay nem fog kezdeni a Sunderland ellen, annak ellenére sem, hogy a Liverpool egyik jobbhátvéd-opciója sem áll rendelkezésre.

Ha nem nyersz meg egy meccset, akkor általában azok a játékosok válnak hirtelen a legjobbakká a keretben, akik nem játszanak. Ez szerintem a világon mindenhol így van” 

mondta Slot, amikor Ramsay esélyeiről kérdezték, mint az egyetlen igazi jobbhátvéd-opcióról.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot arrives ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot nem akar tudomást venni fiatal játékosáról
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Ha a kezdők nem nyernek, akkor utólag mindig úgy tűnik, hogy az edző jobban járt volna egy másik játékossal. Ez most is egy ilyen helyzet. Meg akarom védeni az összes játékosomat. Eddig is másokat választottam, és holnap is így fogok tenni” – folytatta a holland szakember, aki a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón felsorolta a rendelkezésére álló jobbhátvédeket, ám Ramsay nevét kihagyta.

Joe Gomez még nem edzett velünk, de arra számítok, hogy ma csatlakozik a csapathoz. Azonban ha Joe nem áll készen a kezdésre, akkor négy olyan játékosunk hiányzik, akik ezen a poszton játszottak. Ugyanakkor Curtis és Wata is szerepelt már ezen a poszton idén, így ebben a szezonban összesen hat különböző jobbhátvédet használtunk” 

– tette hozzá Arne Slot, akinek a csapata a legutóbbi három idegenbeli meccsén nyeretlen maradt. 

