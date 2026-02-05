Live
Szokatlan időpontban, már csütörtökön a sajtó elé állt Arne Slot a Manchester City elleni rangadó előtt. A Liverpool vezetőedzője nem először választotta ezt a megoldást: a klub már a tavalyi idényben is így járt el a City elleni mérkőzés alkalmával. A döntés hátterében az állhat, hogy Slot három teljes, zavartalan napot kapjon a felkészülésre Pep Guardiola csapata ellen, egy olyan találkozó előtt, amely nemcsak presztízs, hanem a bajnoki versenyfutás szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A címvédő Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll 24 forduló után, és az előző bajnokin szerezte meg 2026-ban az első Premier League-győzelmét, miután 4-1-re legyőzte a Newcastle-t. A Manchester City eközben a tabella második pozíciójából érkezik, a 2024-es bajnok hatpontos hátrányban van az éllovas Arsenal mögött, vagyis mindkét csapat számára komoly tétje van a vasárnapi összecsapásnak.

Arne Slot nagy kihívása: vasárnap a 2024-es bajnok Manchester Cityt fogadja a címvédő Liverpool Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Arne Slot nagy kihívása: vasárnap a 2024-es bajnok Manchester Cityt fogadja a címvédő Liverpool
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool visszavágna a Manchester Citynek

A két együttes legutóbbi bajnoki találkozóján, novemberben a Manchester City 3-0-s győzelmet aratott az Etihad Stadionban, így a Liverpoolnak most adott a lehetőség, hogy hazai pályán vágjon vissza.

A sajtótájékoztató egyik központi témája Kerkez Milos volt, akinek a játéka az elmúlt időszakban egyre stabilabbá vált. Slot szerint a fejlődés természetes folyamat eredménye.

„Az történik ilyenkor, amit mindig kapsz, ha egy játékos egyre többet játszik. Akkor is a pályán tartod, amikor vannak olyan pillanatai, amelyek nem olyan jók, mint máskor” – fogalmazott a vezetőedző.

Hozzátette, hogy a fiatal futballistáknál ez teljesen normális jelenség. „Ez különösen igaz a fiatal játékosokra. Ilyenkor az a feladatod, hogy továbbra is bízz bennük. Mi pontosan tudtuk, kit igazolunk, ismertük a potenciálját, és ő már meg is mutatta, mire képes, ha folyamatosan lehetőséget kap.”

Kerkez kiszorította a klublegenda Robertsont, de a rotáció miatt a skótnak is lehetőséget ad a vezetőedző
Fotó: thisisanfield.com/

Slot kiemelte: a terhelés miatt szükség volt a rotációra is. „Rengeteg meccset játszunk, ez Premier League és Bajnokok Ligája-kombináció volt számára, ezért örülök annak is, hogy ott van Andrew Robertson, aki segíti a csapatot.”

A vezetőedző egyértelművé tette: Kerkezben hosszú távon gondolkodnak. 

Ő egy fiatal játékos, akit azért szerződtettünk, mert a legjobb időszaka még előtte áll.

Mit tanult a Liverpool a Newcastle ellen?

Slot részletesen visszatért a Newcastle elleni 4–1-es győzelemre is, amely szerinte nem volt tökéletes, de fontos lépcsőfoknak bizonyult.

„Játszottunk már ennél jobban is ebben a szezonban, de az utolsó egy óra kifejezetten jó volt. Az első harminc perc nem olyan volt, amilyet szerettünk volna: sok pontrúgás, kevés játék, nehéz volt ritmust találni.”

A különbséget szerinte az jelentette, hogy ezúttal mindkét kapu előtt hatékony volt a csapat. „Nem ez volt az idény legjobb teljesítménye, de a Newcastle ellen mindkét tizenhatosnál jól játszottunk. Az idény nagy részében ez hiányzott, most viszont egyszerre jött meg a teljesítmény és az eredmény.”

Hogyan lehet védekezni a City ellen?

A Manchester City elleni taktikai kérdéseknél Slot hangsúlyozta: nem lehet egyszerű összehasonlításokat tenni. „Meglepett, amit a City–Newcastle meccs első harminc percében láttam. Teljesen más volt, mint amit mi játszunk. A Newcastle sok hosszú labdát alkalmazott a City ellen, ez óriási különbség.”

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (R) reacts with Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola after the English Premier League football match between Manchester City and Leeds United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 29, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Nagy kérdés, Szoboszlai jó barátja, Haaland (j) megtalálja-e a góllövő cipőjét
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szerinte a legfontosabb a kontrák kontrollálása. „Ha sokat birtokoljuk a labdát, kulcsfontosságú az ellenakciók megakadályozása. De a City ellen az sem biztos, hogy többet lesz nálunk a labda.”

Slot elmondta: a szezon elején a Liverpool a legtöbb labdabirtoklással rendelkező csapat volt, ami világos futballfilozófiát jelez, de ez önmagában nem elég. „Meg kell találni az egyensúlyt: helyzeteket kialakítani, miközben alig engedsz az ellenfélnek. A Newcastle ellen ezt jól csináltuk. Nem nagyon emlékszem olyan kontrára, amely igazán veszélyes lett volna.”

„Ez egy újabb mérce lesz a számunkra”

A City elleni rangadóra visszatérve Slot felidézte az Etihadban játszott mérkőzést is, amelyen 3-0-ra kikapott a 'Pool. „Főleg arra emlékszem, hogy az első félidő nagy részében felvettük velük a versenyt. Ez most egy újabb pillanat lesz arra, hogy lássuk, hol tart ez a csapat a fejlődésében.”

A holland edző nem titkolta: a szezon ezen szakaszában az eredmények mindennél fontosabbak. „A szezon végéhez közeledünk, ilyenkor az eredmények még nagyobb jelentőséggel bírnak. A City egy rendkívül erős csapat, ezt akkor is megmutatta, amikor a Newcastle ellen nem a legerősebb kezdővel lépett pályára.”

A rangadót vasárnap 17.30-kor rendezik magyar idő szerint.

