A címvédő Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll 24 forduló után, és az előző bajnokin szerezte meg 2026-ban az első Premier League-győzelmét, miután 4-1-re legyőzte a Newcastle-t. A Manchester City eközben a tabella második pozíciójából érkezik, a 2024-es bajnok hatpontos hátrányban van az éllovas Arsenal mögött, vagyis mindkét csapat számára komoly tétje van a vasárnapi összecsapásnak.
A Liverpool visszavágna a Manchester Citynek
A két együttes legutóbbi bajnoki találkozóján, novemberben a Manchester City 3-0-s győzelmet aratott az Etihad Stadionban, így a Liverpoolnak most adott a lehetőség, hogy hazai pályán vágjon vissza.
A sajtótájékoztató egyik központi témája Kerkez Milos volt, akinek a játéka az elmúlt időszakban egyre stabilabbá vált. Slot szerint a fejlődés természetes folyamat eredménye.
„Az történik ilyenkor, amit mindig kapsz, ha egy játékos egyre többet játszik. Akkor is a pályán tartod, amikor vannak olyan pillanatai, amelyek nem olyan jók, mint máskor” – fogalmazott a vezetőedző.
Hozzátette, hogy a fiatal futballistáknál ez teljesen normális jelenség. „Ez különösen igaz a fiatal játékosokra. Ilyenkor az a feladatod, hogy továbbra is bízz bennük. Mi pontosan tudtuk, kit igazolunk, ismertük a potenciálját, és ő már meg is mutatta, mire képes, ha folyamatosan lehetőséget kap.”
Slot kiemelte: a terhelés miatt szükség volt a rotációra is. „Rengeteg meccset játszunk, ez Premier League és Bajnokok Ligája-kombináció volt számára, ezért örülök annak is, hogy ott van Andrew Robertson, aki segíti a csapatot.”
A vezetőedző egyértelművé tette: Kerkezben hosszú távon gondolkodnak.
Ő egy fiatal játékos, akit azért szerződtettünk, mert a legjobb időszaka még előtte áll.
Mit tanult a Liverpool a Newcastle ellen?
Slot részletesen visszatért a Newcastle elleni 4–1-es győzelemre is, amely szerinte nem volt tökéletes, de fontos lépcsőfoknak bizonyult.
„Játszottunk már ennél jobban is ebben a szezonban, de az utolsó egy óra kifejezetten jó volt. Az első harminc perc nem olyan volt, amilyet szerettünk volna: sok pontrúgás, kevés játék, nehéz volt ritmust találni.”
A különbséget szerinte az jelentette, hogy ezúttal mindkét kapu előtt hatékony volt a csapat. „Nem ez volt az idény legjobb teljesítménye, de a Newcastle ellen mindkét tizenhatosnál jól játszottunk. Az idény nagy részében ez hiányzott, most viszont egyszerre jött meg a teljesítmény és az eredmény.”
Hogyan lehet védekezni a City ellen?
A Manchester City elleni taktikai kérdéseknél Slot hangsúlyozta: nem lehet egyszerű összehasonlításokat tenni. „Meglepett, amit a City–Newcastle meccs első harminc percében láttam. Teljesen más volt, mint amit mi játszunk. A Newcastle sok hosszú labdát alkalmazott a City ellen, ez óriási különbség.”
Szerinte a legfontosabb a kontrák kontrollálása. „Ha sokat birtokoljuk a labdát, kulcsfontosságú az ellenakciók megakadályozása. De a City ellen az sem biztos, hogy többet lesz nálunk a labda.”
Slot elmondta: a szezon elején a Liverpool a legtöbb labdabirtoklással rendelkező csapat volt, ami világos futballfilozófiát jelez, de ez önmagában nem elég. „Meg kell találni az egyensúlyt: helyzeteket kialakítani, miközben alig engedsz az ellenfélnek. A Newcastle ellen ezt jól csináltuk. Nem nagyon emlékszem olyan kontrára, amely igazán veszélyes lett volna.”
„Ez egy újabb mérce lesz a számunkra”
A City elleni rangadóra visszatérve Slot felidézte az Etihadban játszott mérkőzést is, amelyen 3-0-ra kikapott a 'Pool. „Főleg arra emlékszem, hogy az első félidő nagy részében felvettük velük a versenyt. Ez most egy újabb pillanat lesz arra, hogy lássuk, hol tart ez a csapat a fejlődésében.”
A holland edző nem titkolta: a szezon ezen szakaszában az eredmények mindennél fontosabbak. „A szezon végéhez közeledünk, ilyenkor az eredmények még nagyobb jelentőséggel bírnak. A City egy rendkívül erős csapat, ezt akkor is megmutatta, amikor a Newcastle ellen nem a legerősebb kezdővel lépett pályára.”
A rangadót vasárnap 17.30-kor rendezik magyar idő szerint.
