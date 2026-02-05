A címvédő Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll 24 forduló után, és az előző bajnokin szerezte meg 2026-ban az első Premier League-győzelmét, miután 4-1-re legyőzte a Newcastle-t. A Manchester City eközben a tabella második pozíciójából érkezik, a 2024-es bajnok hatpontos hátrányban van az éllovas Arsenal mögött, vagyis mindkét csapat számára komoly tétje van a vasárnapi összecsapásnak.

Arne Slot nagy kihívása: vasárnap a 2024-es bajnok Manchester Cityt fogadja a címvédő Liverpool

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool visszavágna a Manchester Citynek

A két együttes legutóbbi bajnoki találkozóján, novemberben a Manchester City 3-0-s győzelmet aratott az Etihad Stadionban, így a Liverpoolnak most adott a lehetőség, hogy hazai pályán vágjon vissza.

A sajtótájékoztató egyik központi témája Kerkez Milos volt, akinek a játéka az elmúlt időszakban egyre stabilabbá vált. Slot szerint a fejlődés természetes folyamat eredménye.

„Az történik ilyenkor, amit mindig kapsz, ha egy játékos egyre többet játszik. Akkor is a pályán tartod, amikor vannak olyan pillanatai, amelyek nem olyan jók, mint máskor” – fogalmazott a vezetőedző.

Hozzátette, hogy a fiatal futballistáknál ez teljesen normális jelenség. „Ez különösen igaz a fiatal játékosokra. Ilyenkor az a feladatod, hogy továbbra is bízz bennük. Mi pontosan tudtuk, kit igazolunk, ismertük a potenciálját, és ő már meg is mutatta, mire képes, ha folyamatosan lehetőséget kap.”

Kerkez kiszorította a klublegenda Robertsont, de a rotáció miatt a skótnak is lehetőséget ad a vezetőedző

Fotó: thisisanfield.com/

Slot kiemelte: a terhelés miatt szükség volt a rotációra is. „Rengeteg meccset játszunk, ez Premier League és Bajnokok Ligája-kombináció volt számára, ezért örülök annak is, hogy ott van Andrew Robertson, aki segíti a csapatot.”

A vezetőedző egyértelművé tette: Kerkezben hosszú távon gondolkodnak.

Ő egy fiatal játékos, akit azért szerződtettünk, mert a legjobb időszaka még előtte áll.

Mit tanult a Liverpool a Newcastle ellen?

Slot részletesen visszatért a Newcastle elleni 4–1-es győzelemre is, amely szerinte nem volt tökéletes, de fontos lépcsőfoknak bizonyult.

„Játszottunk már ennél jobban is ebben a szezonban, de az utolsó egy óra kifejezetten jó volt. Az első harminc perc nem olyan volt, amilyet szerettünk volna: sok pontrúgás, kevés játék, nehéz volt ritmust találni.”