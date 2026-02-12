A Liverpool fontos győzelmet aratott szerdán, Arne Slot együttese az 1-0-s sikerrel véget vetett a Sunderland hazai veretlenségének. A Szoboszlai Dominikot helyettesítő Endó Vataru sérülése miatt a Vörösök szurkolói az aggodalmukat fejezték ki, az eredmény viszont elégedettséggel töltötte el őket.

Endó Vataru sérülése újabb csapás a Liverpoolnak

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool szurkolói megenyhültek?

A Manchester City elleni vereség után ezúttal a Liverpoolnak sikerült begyűjtenie a három pontot, ez pedig máris mosolyt csalt a szurkolók arcára, akik elégedetten értékelték a látottakat.

„Kiváló teljesítmény volt ez a Liverpool részéről. Labdával és anélkül is uralták a játékot. Nagy szerencsétlenség, hogy nem nyertek 2 vagy 3 góllal”– idézett a This is Anfield portál az egyik pozitív kommentből.

Gratulálok a csapatnak és Slotnak. Ma este sokkal motiváltabbnak tűntek, mint a City ellen. Védekezésben sokkal jobbak voltak. Kellemes meglepetés volt a kezdeti előrejelzésekhez képest.

Örülök, hogy egy szögletből is született gól” – olvasható egy másik pozitív komment.

A sokat kritizált Arne Slot ezúttal gratulációt is kapott

Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Baromira élveztem! Egyáltalán nem volt könnyű, de kitartást és harci szellemet mutattunk, keményen dolgoztunk és megérdemeltük a győzelmet! Védekezésben brilliánsak voltunk és csapatként játszottunk. Az egész védelem tökéletesen működött. Wirtz brilliáns, Jones lenyűgöző volt, Konaté pedig a meccs legjobbja” – jegyezte meg egy drukker.

Arne Slot nem győzött meg mindenkit

A Liverpool edzőjének meglehetősen ellentmondásos a megítélése, több olyan mérkőzés volt már a szezonban, amikor szinte keresztre feszítették volna őt a drukkerek, a City elleni vereség után nem sokan dicsőítették. Erre most is többen felhívták a figyelmet, egyesek szerint a holland edző a Sunderland elleni sikerrel egyelőre megmenekült.

Slot ma megmentette az állását”

– hangzott egy tömör vélemény. „Egy hétig megnyugodhat” – jegyezte meg egy másik drukker.

A Liverpool teljesítménye elképesztően hektikus, a csapat egyetlen ellenféllel szemben sem mehet biztosra ebben a szezonban. A Sunderland elleni teljesítmény meggyőzőnek tűnt, de Slot valóban nem érezheti magát biztonságban. A döntés természetesen a vezetőség kezében van, a holland tréner idény közbeni menesztése meglepő lenne, de azért nem is teljesen elképzelhetetlen.