A Premier League 26. fordulójában a címvédő 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában. A mérkőzés után a Liverpool-szurkolók elégedettek voltak a csapat teljesítményével, ám Arne Slot vezetőedző megítélése továbbra is ellentmondásos.

A Liverpool fontos győzelmet aratott szerdán, Arne Slot együttese az 1-0-s sikerrel véget vetett a Sunderland hazai veretlenségének. A Szoboszlai Dominikot helyettesítő Endó Vataru sérülése miatt a Vörösök szurkolói az aggodalmukat fejezték ki, az eredmény viszont elégedettséggel töltötte el őket.

Endó Vataru sérülése újabb csapás a Liverpoolnak
Endó Vataru sérülése újabb csapás a Liverpoolnak
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool szurkolói megenyhültek?

A Manchester City elleni vereség után ezúttal a Liverpoolnak sikerült begyűjtenie a három pontot, ez pedig máris mosolyt csalt a szurkolók arcára, akik elégedetten értékelték a látottakat.

„Kiváló teljesítmény volt ez a Liverpool részéről. Labdával és anélkül is uralták a játékot. Nagy szerencsétlenség, hogy nem nyertek 2 vagy 3 góllal”– idézett a This is Anfield portál az egyik pozitív kommentből.

Gratulálok a csapatnak és Slotnak. Ma este sokkal motiváltabbnak tűntek, mint a City ellen. Védekezésben sokkal jobbak voltak. Kellemes meglepetés volt a kezdeti előrejelzésekhez képest. 

Örülök, hogy egy szögletből is született gól” – olvasható egy másik pozitív komment.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot looks on ahead of the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A sokat kritizált Arne Slot ezúttal gratulációt is kapott
Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Baromira élveztem! Egyáltalán nem volt könnyű, de kitartást és harci szellemet mutattunk, keményen dolgoztunk és megérdemeltük a győzelmet! Védekezésben brilliánsak voltunk és csapatként játszottunk. Az egész védelem tökéletesen működött. Wirtz brilliáns, Jones lenyűgöző volt, Konaté pedig a meccs legjobbja” – jegyezte meg egy drukker.

Arne Slot nem győzött meg mindenkit

A Liverpool edzőjének meglehetősen ellentmondásos a megítélése, több olyan mérkőzés volt már a szezonban, amikor szinte keresztre feszítették volna őt a drukkerek, a City elleni vereség után nem sokan dicsőítették. Erre most is többen felhívták a figyelmet, egyesek szerint a holland edző a Sunderland elleni sikerrel egyelőre megmenekült.

Slot ma megmentette az állását” 

– hangzott egy tömör vélemény. „Egy hétig megnyugodhat” – jegyezte meg egy másik drukker.

A Liverpool teljesítménye elképesztően hektikus, a csapat egyetlen ellenféllel szemben sem mehet biztosra ebben a szezonban. A Sunderland elleni teljesítmény meggyőzőnek tűnt, de Slot valóban nem érezheti magát biztonságban. A döntés természetesen a vezetőség kezében van, a holland tréner idény közbeni menesztése meglepő lenne, de azért nem is teljesen elképzelhetetlen.

