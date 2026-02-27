A ceremóniának az UEFA központjaként ismert Európai Labdarúgás Háza adott otthon a svájci Nyonban. A pénteki esemény azonban nem csupán a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőkről szólt, az UEFA ekkor alakította ki a negyeddöntők és az elődöntők teljes ágait is. A rendszer lényege, hogy a csapatok egy előre meghatározott ágra (az ezüst vagy a kék ágakra) kerültek, és onnantól kezdve fix a lehetséges út a budapesti döntőig. A nyolcaddöntő első mérkőzései március 10/11-én, a visszavágók pedig március 17/18-án lesznek. A Liverpool a Galatasaray ellen idegenben kezdi majd a párharcot, összejött a magyarok csatája (Szoboszlai és Kerkez vs. Sallai) és jelen állás szerint a meccsei várhatóan március 10-én és március 18-án lesznek (a ligaszakaszban az első nyolc helyen végzett csapatok hazai pályán játsszák majd a visszavágókat).

A Liverpool csapatára nehéz párharc vár

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Liverpool mellett is volt miért izgulni

Lássuk a többi párosítást is, vannak itt érdekesnek tűnő csaták bőven: a Manchester City mint eddig megannyiszor, megint megkapta a Real Madridot, lassan úgy érezhetjük, hogy ezt a két klubot az ég is egymásnak teremtette. A norvég meglepetés csapat, a Bodo/Glimt a Sportinggal csap össze, a címvédő PSG a Chelsea-vel, míg a Barcelona a Newcastle-t kapta meg. Az Atlético Madrid a Tottenham ellen lép pályára, az Arsenal a Leverkusennel, a Bayern München az Atalantával meccsel, így teljes lett a nyolcaddöntők mezőnye.