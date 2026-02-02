Live
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool mindenben megállapodott a francia Rennes csapatával Jérémy Jacquet leigazolásáról. A 20 éves francia védőért a hírek szerint 70 millió eurót fizet a Liverpool.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol bajnoki címvédő Liverpoolnál már régóta szerettek volna igazolni egy középhátvédet, tekintve, hogy Ibrahima Konaté szerződése a nyáron lejár. Ennek ellenére a Vörösök eddig meglehetősen csendesek voltak a téli átigazolási időszakban, pedig több védő is megsérült, így kényszerűségből a magyar válogatott csapatkapitányának kellett jobbhátvédet játszania legutóbb a Newcastle United ellen is

A Liverpool új szerzeménye, Jérémy Jacquet (j) próbálja megállítani a PSG-s Bradley Barcolát
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Liverpoolba megy a francia Jérémy Jacquet, de csak a nyáron

Bár sokáig úgy tűnt, hogy a Chelsea fogja megszerezni a világ legtehetségesebb védőjének tartott Jérémy Jacquet-ért, azonban az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a Liverpool nyerte a versenyt a fiatal védő kegyeiért. Arne Slot együttese bónuszokkal együtt 70 millió eurót fizet Jacquet-ért, akivel már a személyes feltételekről is megállapodott, így már csak az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása van hátra. Ugyanakkor a 198 centiméteres középhátvéd a tavasz szezont még a Rennes csapatnál tölti és csak a nyáron csatlakozik Szoboszlaiékhoz.

Az U21-es francia válogatott bekk a Ligue 1 idei szezonjában eddig 18 mérkőzésen szerepelt, vagyis csupán két bajnokit hagyott ki. A The Athletic korábban azt írta róla, hogy a fejjátékban rendkívül erős, mellette pedig a labdakihozatalokban és a labda előrejuttatásában is kiemelkedően teljesít, és fiatal kora ellenére az egyik legnagyobb ígéretnek számít.

