Az angol portál abból indult ki, hogy a Liverpool az utóbbi időszakban tudatosan fiatalítja a keretét, és olyan játékosokat igazol, akik nemcsak azonnali erősítést jelentenek, hanem évek múlva is a csapat alapemberei lehetnek. Ennek részeként érkezik nyáron a Rennes-től a nagy tehetségnek tartott Jérémy Jacquet, de a cikk szerint a mostani keret több tagja is bőven a csúcson lehet még négy év múlva.

Szoboszlai és Kerkez még hosszú ideig a Liverpool alapemberei lehetnek

Fotó: Miguel Medina/AFP

Liverpooli kezdő Van Dijk, Szalah és Alisson nélkül

A 2030-ra elképzelt Liverpool-kezdőben két magyar név is szerepel. A védelem bal oldalán Kerkez Milossal, a középpályán pedig Szoboszlai Dominikkal számolnak, vagyis az angol újságírók szerint mindketten hosszú távon is a klub meghatározó játékosai lehetnek.

A portál által felvázolt csapat így nézne ki:

Mamardasvili – Bradley, Jacquet, Leoni, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Ngumoha, Wirtz, Ekitike – Isak

A liverpool.com elemzése szerint a jelenlegi keretből 2030-ra már több kulcsember is kiöregedhet vagy továbbállhat. Virgil van Dijk és Alisson Becker addigra már a harmincas éveik végén járnának, míg Mohamed Szalah esetében is szinte biztos, hogy korábban lezárul a liverpooli pályafutása. Éppen ezért hangsúlyos a klub fiatalítási stratégiája: a most igazolt vagy már beépülő játékosoknak nemcsak rövid távon, hanem a következő fél évtizedben is megoldást kell jelenteniük.

A cikk ugyanakkor nem említ további magyar opciókat, pedig könnyen lehet, hogy 2030-ra még több magyar név is felmerülhet Liverpool-közegben. A magyar kapusról, a Vörösök U21-es csapatát erősítő Pécsi Árminról például egyáltalán nem esik szó, holott a poszt sajátosságai miatt egy tehetséges fiatal kapusnál sokszor gyorsan jön el az áttörés, és egy topklubnál is „oda lehet érni” néhány év alatt.

A magyar származású, angol utánpótlás-válogatott játékos Farkas Erik neve sem kerül elő az elemzésben – pedig 2030-ban már 20 éves lenne, vagyis papíron pont abban a korban, amikor a legnagyobb kluboknál elindulhat egy komolyabb beépítés, ha a fejlődési ív jól alakul.