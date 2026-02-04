Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Jeremy Jacquet alig több mint két éve mutatkozott be a felnőttek között, ám a Stade Rennais védelmének tengelyében mutatott fejlődése elég volt ahhoz, hogy a Liverpool megállapodjon a francia klubbal a 20 éves középhátvéd 60 millió fontos (55 millió + 5 millió bónusz) átigazolásáról. A Liverpool a hírek szerint a Chelsea-t nyomta le a versenyben az U21-es válogatott játékosért. Angol források szerint Jacquet a nyáron csatlakozik új csapattársaihoz. Nos, ez eddig még rendben is volna, majd jött Christophe Dugarry, korábbi világ- és Európa-bajnok labdarúgó, aki nemes egyszerűséggel „Balekoknak” hívta a liverpooliakat a transzfer és a kifizetett 60 millió font után.

Christophe Dugarry nem rejtette a véka alá a véleményét a Liverpool új igazolásáról

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A Liverpool illetékesei vajon erre mit lépnek?

„Ezzel nem akarom megsérteni a játékost; őszintén szólva, ő egyáltalán nem tehet róla, és minden jót kívánunk neki, mert jó játékos. Ha vannak ilyen balekok, akkor gratulálok a Rennes-nek” – nyilatkozta Duggary az RMC Sportnak. „A Rennes-nek sikerült találnia egy olyan balekot, mint a Liverpool, amely 72 millió eurót fizetett érte... És még szegény kis Jacquet számára is nagy nyomást fog jelenteni ez az átigazolás. Még ő is, a szegény gyerek, aki bizonyára nagyon jó játékos, hatalmas nyomás alatt fog érkezni. Teljesítményét másként fogják értékelni, pedig nem érdemli meg. Mi, akik értünk a futballhoz, ne próbáljuk igazolni ezt az összeget azzal, hogy a Liverpoolnak van pénze, vagy ilyesmi. Ez értelmetlen. Nem tudom, mi folyik itt, ez nevetséges. Nem, ez nem kereslet és kínálat. Nevetséges, nevetséges.”