A Manchester City a tabella második helyéről, míg a címvédő Liverpool a hatodik pozícióból várhatta a hétvége csúcsrangadóját a Premier League-ben. Pep Guardiola együttese az előző fordulóban csak 2-2-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen, míg Arne Slot csapata 4-1-re verte a Newcastle Unitedet, de a két klub között így is 8 pontnyi volt a különbség a City javára a találkozót megelőzően.

Szoboszlai Dominik ott volt a Liverpool kezdőcsapatában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel áll fel a Manchester City ellen

Szoboszlai Dominik az előző bajnokin jobbhátvédet játszott – mint már többször az idényben –, és a City elleni rangadón is ebbe a pozícióba jelölte őt Slot, ugyanis Conor Bradley és Jeremie Frimpong továbbra sem bevethető. Az egyre jobb formába lendült Kerkez Milos is ott volt a kezdőben, szokásos posztján, balhátvédként.

Íme, a Liverpool kezdője: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

A Manchester City ezzel kezdővel állt fel az Anfield Roadon: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri – Rodri, B. Silva, O’Reilly – Semenyo, Marmus, Haaland.

A mérkőzés magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik, a rangadót Craig Pawson vezeti.

