Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Hatalmasat bukott Lindsey Vonn, helikopterrel kellett kórházba vinni – videó

A Premier League 25. fordulójának csúcsrangadóján a címvédő a Manchester Cityt fogadja az Anfield Roadon. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőbe jelölte a vasárnap délutáni mérkőzésen.

A Manchester City a tabella második helyéről, míg a címvédő Liverpool a hatodik pozícióból várhatta a hétvége csúcsrangadóját a Premier League-ben. Pep Guardiola együttese az előző fordulóban csak 2-2-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur ellen, míg Arne Slot csapata 4-1-re verte a Newcastle Unitedet, de a két klub között így is 8 pontnyi volt a különbség a City javára a találkozót megelőzően. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ott volt a Liverpool kezdőcsapatában
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel áll fel a Manchester City ellen

Szoboszlai Dominik az előző bajnokin jobbhátvédet játszott – mint már többször az idényben –, és a City elleni rangadón is ebbe a pozícióba jelölte őt Slot, ugyanis Conor Bradley és Jeremie Frimpong továbbra sem bevethető. Az egyre jobb formába lendült Kerkez Milos is ott volt a kezdőben, szokásos posztján, balhátvédként.

Íme, a Liverpool kezdője: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

A Manchester City ezzel kezdővel állt fel az Anfield Roadon: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri – Rodri, B. Silva, O’Reilly – Semenyo, Marmus, Haaland.

A mérkőzés magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik, a rangadót Craig Pawson vezeti.

