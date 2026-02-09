A mérkőzés forgatókönyvét nem lehetett volna drámaibbra írni. Szoboszlai Dominik a 74. percben egy elképesztő, 30 méteres bombagóllal szerzett vezetést a Liverpoolnak, de a City fordítani tudott. A valódi vihar azonban a hosszabbítás végén tört ki, amikor egy City-gól után a VAR visszamenőleg kezdte vizsgálni Szoboszlai és Haaland korábbi ütközetét. Alisson elöl maradt, a City egy ellentámadás végén megszerezte a vezetést, az Anfield közönsége elcsendesedett, ám ekkor közbelépett a videóbíró, amely a két egykori Salzburg-játékos összecsapását kezdte vizsgálni. A kapu felé tartó labdára mindketten rásprinteltek, Szoboszlai visszahúzta Haalandot, majd a norvég a magyart, a labda pedig begurult a hálóba.

A Haaland-Szoboszlai csatáról még sokáig fognak beszélni a Liverpool-Manchester City rangadó után

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Manchester City: Schmeichel kiakadt a meccs után

Schmeichel a stúdióban értetlenül állt az események előtt. Szerinte a pályán hozott ítéletnek kellene döntőnek lennie:

„Ez a legnevetségesebb szituáció, amit valaha láttam a futballban. A pályán hozott döntés gól volt. Megadta a gólt. Akkor hagyják is érvényben! Ez már nem a játékvezetőről szól. Amint a VAR beavatkozik – és nekem pontosan ez az, amiért a VAR egyáltalán nem működik –, onnantól semmi értelme a bíróra hagyni a döntést” - mondta Schmeichel, ami videón is megtekinthető.

Senki nem járt jól: Szoboszlai és a gólkülönbség

A szakértő rámutatott a helyzet abszurditására: a döntéssel gyakorlatilag mindkét csapat rosszul járt a maga módján, miközben a VAR „szolgálatkészsége” senkit nem segített.

„A Liverpool azt akarta, hogy maradjon érvényes a gól, mert így Szoboszlait kiállítják, és három meccsre kiesik. Közben a City is akarja a gólt, hiszen az az egy találat rengeteget érhet a szezon végén. Jelenleg öt gól a különbség az Arsenal és a City között, minden gól számít.”

Minek a VAR?

Schmeichel, aki bevallottan a technológia ellenzője a bevezetése óta, most minden eddiginél élesebben kritizálta a rendszert:

„Miért avatkozik be itt a VAR? Mi a célja? Hogyan szolgálja ez a futballt? Egyszerűen nem értem. Mindig is elleneztem a VAR-t, szerintem ez az egyik legrosszabb dolog, amit valaha bevezettünk a labdarúgásban. Ma a legidétlenebb módon avatkoztak be, és semmi értelmét nem látom.”