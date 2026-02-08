Szoboszlai Dominik őrületes szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek – videó

A Liverpool a hatodik, a Manchester City pedig a második helyről várta a vasárnapi PL-rangadót. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet, a magyar válogatott csapatkapitányára ismét jobbhátvédként számított Arne Slot vezetőedző.
A Liverpool-Man City rangadó első félideje nem hozott gólt
Óriási City-helyzettel indult a mérkőzés, Bernardo Silva ugratta ki Haalandot, de Alisson jól mozdult ki a kapujából, így a norvég sztárcsatár nem tudta mellette ellőni a labdát. A 6. percben Gakpo kapott jó kiugratást Kerkeztől, de a vendégek védői észlelték a veszélyt és időben megállították a támadást. A 12. percben Marmus lépett ki ziccerben, majd a kapu mellé lőtt, de mint kiderült, az egyiptomi csatár lesről indult. Az első negyed óra alapján Pep Guardiola csapata tűnt valamivel veszélyesebbnek, de újabb nagy helyzet nem alakult ki Alisson kapuja előtt.
Továbbra is a City volt lényegesen aktívabb, Szoboszlainak és Kerkeznek akadt bőven dolga a védelem két szélén.
A 26. percben a Liverpool is megvillant, Wirtz remek lőtt passzal találta meg Szalah-t, akit Guéhi nagyszerű ütemérzékkel szerelni tudott.
A félidő derekához érve egyre többet támadott a Liverpool, Wirtz hosszú indításai élményszámba mentek, Szoboszlai pedig jobbhátvédként is rendkívül hasznosan futballozott.
A 43. percben Szoboszlai szabadrúgása után felhördült az Anfield közönsége,
ugyanis Szalah esett el a 16-oson belül Bernardo Silva szorításában. Végül a VAR sem látott szabálytalanságot, büntető ezért nem járt a hazaiaknak.
Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt rúgott
A második félidő elején a Liverpool csapatkapitánya, Van Dijk kapott sárgát, miután hátulról összekulcsolta Haaland lábát.
Az 52. percben az első kapura tartó hazai lövés Szoboszlai nevéhez fűződött, Donnarumma azonban fogni tudta a kemény, középre tartó löketet.
Azonnal jött az újabb lehetőség, Ekitiké tekert a hosszú sarok irányába, ám célt tévesztett, de az Anfield közönségét ezzel már sikerült feltüzelni. Fokozta a nyomást a Liverpool, Wirtz beadása után a City olasz kapusának nagyot kellett mentenie Ektiké elől. Lényegesen jobb tempót és több eseményt hozott a második félidő, a címvédő sorra dolgozta ki a helyzeteket, de gólt még nem láthattak a szurkolók. Az 57. percben Khusanov ütközött a saját kapusával és az ellenfelével, a vendégek üzbég védőjét az orvosi stábnak ápolnia kellett, végül Rúben Dias érkezett a helyére.
A 65. percben már majdnem gólt kiálthatott a hazai szurkolótábor, Guéhi azonban remek érzékkel blokkolta Wirtz lövését.
Nem sokkal később Szoboszlai fantaszikusan iramodott meg a jobb oldalon, kiugratta Szalah-t,
akit Guéhi lerántott. A szabálytalanság egyértelmű volt, de még a vonal előtt történt, így 11-es helyett csak szabadrúgás járt a Liverpoolnak. A labda mögé a sértett állt, de nagyon gyengén végezte el a pontrúgást: gyakorlatilag a lelátóra bikázta a labdát.
20 perc volt hátra ekkor a rendes játékidőből, az eredményjelzőn még mindig 0-0 állt, de már nem sokáig.
A 74. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást, és elemi erővel vágta be a labdát a kapuba mintegy 28 méterről.
A gól a linkre kattintva megtekinthető.
Szoboszlai piros lapot kapott, a City nyerte a rangadót
A 84. percben egyenlíteni tudott a City, Haaland fejelte a labdát Bernardo Silvához, a portugál középpályás pedig estében, Alissont megelőzve a kapuba pöckölte a játékszert. A hosszabbítás első percében a Liverpool kapusa ütközött az ellenfelével, Matheus Nunessel, a játékvezető pedig 11-est ítélt.
A labda mögé Haaland állt, és nem hibázott, Guardiola csapata megfordította a meccset.
Szoboszlaiék megnyomták az utolsó perceket, és a 99. percben egyenlíthettek volna, ám Donnarumma földöntúli bravúrt mutatott be egy átlövésnél. A legvégén egy egészen szürreális gól döntött, Cherki félpályáról rálőtt labdája begurult a kapuba. Szoboszlai még próbálta megállítani Haalandot – kölcsönösen visszarántotta egymást a két játékos – és a labdát, ám az a gólvonal mögé került.
A jelenetet visszanézték, és úgy döntöttek, Szoboszlai volt szabálytalan utolsó emberként, így piros lapot kapott a magyar válogatott csapatkapitánya,
a gólt viszont nem adták meg.
Végül újabb változás nem történt, drámai végjátékot követően a Manchester City 2-1-re legyőzte a Liverpoolt.
