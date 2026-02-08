Szoboszlai Dominik őrületes szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek – videó

A Liverpool a hatodik, a Manchester City pedig a második helyről várta a vasárnapi PL-rangadót. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet, a magyar válogatott csapatkapitányára ismét jobbhátvédként számított Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai Dominikra ezúttal is a védelem jobb oldalán számított a Liverpool edzője

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool-Man City rangadó első félideje nem hozott gólt

Óriási City-helyzettel indult a mérkőzés, Bernardo Silva ugratta ki Haalandot, de Alisson jól mozdult ki a kapujából, így a norvég sztárcsatár nem tudta mellette ellőni a labdát. A 6. percben Gakpo kapott jó kiugratást Kerkeztől, de a vendégek védői észlelték a veszélyt és időben megállították a támadást. A 12. percben Marmus lépett ki ziccerben, majd a kapu mellé lőtt, de mint kiderült, az egyiptomi csatár lesről indult. Az első negyed óra alapján Pep Guardiola csapata tűnt valamivel veszélyesebbnek, de újabb nagy helyzet nem alakult ki Alisson kapuja előtt.

Továbbra is a City volt lényegesen aktívabb, Szoboszlainak és Kerkeznek akadt bőven dolga a védelem két szélén.

A 26. percben a Liverpool is megvillant, Wirtz remek lőtt passzal találta meg Szalah-t, akit Guéhi nagyszerű ütemérzékkel szerelni tudott.

Mohamed Szalah helyzetéből nem lett gól

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A félidő derekához érve egyre többet támadott a Liverpool, Wirtz hosszú indításai élményszámba mentek, Szoboszlai pedig jobbhátvédként is rendkívül hasznosan futballozott.

A 43. percben Szoboszlai szabadrúgása után felhördült az Anfield közönsége,

ugyanis Szalah esett el a 16-oson belül Bernardo Silva szorításában. Végül a VAR sem látott szabálytalanságot, büntető ezért nem járt a hazaiaknak.

Kerkez Milos jól állta a sarat a City sztárjaival szemben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt rúgott

A második félidő elején a Liverpool csapatkapitánya, Van Dijk kapott sárgát, miután hátulról összekulcsolta Haaland lábát.

Az 52. percben az első kapura tartó hazai lövés Szoboszlai nevéhez fűződött, Donnarumma azonban fogni tudta a kemény, középre tartó löketet.

Azonnal jött az újabb lehetőség, Ekitiké tekert a hosszú sarok irányába, ám célt tévesztett, de az Anfield közönségét ezzel már sikerült feltüzelni. Fokozta a nyomást a Liverpool, Wirtz beadása után a City olasz kapusának nagyot kellett mentenie Ektiké elől. Lényegesen jobb tempót és több eseményt hozott a második félidő, a címvédő sorra dolgozta ki a helyzeteket, de gólt még nem láthattak a szurkolók. Az 57. percben Khusanov ütközött a saját kapusával és az ellenfelével, a vendégek üzbég védőjét az orvosi stábnak ápolnia kellett, végül Rúben Dias érkezett a helyére.