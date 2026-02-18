Egybehangzó sajtóhírek szerint Philippe Coutinho, a Vasco da Gama csapatkapitánya távozni készül a brazil csapattól, és még idő előtt felbontaná a júniusban lejáró szerződését. A Liverpool korábbi brazil sztárját a klub legutóbbi, Volta Redonda elleni mérkőzésén a félidőben cserélték le, a változtatást követően pedig a kispadra sem volt hajlandó leülni.

Philippe Coutinho több mint kétszáz mérkőzésen hordta a Liverpool mezét

Fotó: JORGE RODRIGUES / AGIF

A Liverpool óta ez volt az ötödik csapata

Philippe Coutinho a 2012-2013-as szezon közepén érkezett a Liverpoolhoz, amely mezében 201 tétmérkőzésen 54 gólt szerzett. A „kis mágus” becenévre hallgató sztárt végül 135 millió euróért értékesítették a Vörösök, akik ekkor még nem is sejthették, hogy a Barcelona mennyire befürdik majd vele. A brazil egyértelműen megbukott a katalánoknál, később a Bayern München és az Aston Villa is kölcsönvette, utóbbi véglegesítette is a szerződtetését, ám Coutinho Birminghamben sem találta meg a számításait.

Több szezont követően végül a brazil Vasco da Gama csapott le a játékjogára, jelenleg 124 tétmérkőzése van a csapatnál, ám egyre valószínűbb, hogy több már nem is lesz. A CNN jelentése szerint egyre közelebb a válás, miután a csapatkapitány kérvényezte a júniusban lejáró szerződésének felbontását. Coutinho állítólag megelégelte a szurkolók kritikáját, amit azért kapott, mert a fontos mérkőzéseken rendre gyenge teljesítményt nyújtott. A Volta Redonda elleni találkozó jelentette a csúcspontot, amely során a félidőben lecserélt támadó még a kispadra sem tért vissza, a szurkolók ezért ki is fütyülték.

O que? 🤯🚨



De acordo com o @AVascainos, o Philippe Coutinho teria pedido para RESCINDIR O CONTRATO COM O VASCO ‼️



A notícia teria caído como uma bomba internamente e o Vasco ainda não tomou uma decisão.



O pedido foi DEPOIS do jogo contra o Volta Redonda, em que o Coutinho foi… pic.twitter.com/9xeHjrMhdV — DataFut (@DataFutebol) February 18, 2026

Az említett forrás hozzátette, hogy Coutinho szívesen hosszabbított volna a brazilokkal, ám a történtek miatt az elválás gyakorlatilag visszafordíthatatlan.