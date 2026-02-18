Egybehangzó sajtóhírek szerint Philippe Coutinho, a Vasco da Gama csapatkapitánya távozni készül a brazil csapattól, és még idő előtt felbontaná a júniusban lejáró szerződését. A Liverpool korábbi brazil sztárját a klub legutóbbi, Volta Redonda elleni mérkőzésén a félidőben cserélték le, a változtatást követően pedig a kispadra sem volt hajlandó leülni.
A Liverpool óta ez volt az ötödik csapata
Philippe Coutinho a 2012-2013-as szezon közepén érkezett a Liverpoolhoz, amely mezében 201 tétmérkőzésen 54 gólt szerzett. A „kis mágus” becenévre hallgató sztárt végül 135 millió euróért értékesítették a Vörösök, akik ekkor még nem is sejthették, hogy a Barcelona mennyire befürdik majd vele. A brazil egyértelműen megbukott a katalánoknál, később a Bayern München és az Aston Villa is kölcsönvette, utóbbi véglegesítette is a szerződtetését, ám Coutinho Birminghamben sem találta meg a számításait.
Több szezont követően végül a brazil Vasco da Gama csapott le a játékjogára, jelenleg 124 tétmérkőzése van a csapatnál, ám egyre valószínűbb, hogy több már nem is lesz. A CNN jelentése szerint egyre közelebb a válás, miután a csapatkapitány kérvényezte a júniusban lejáró szerződésének felbontását. Coutinho állítólag megelégelte a szurkolók kritikáját, amit azért kapott, mert a fontos mérkőzéseken rendre gyenge teljesítményt nyújtott. A Volta Redonda elleni találkozó jelentette a csúcspontot, amely során a félidőben lecserélt támadó még a kispadra sem tért vissza, a szurkolók ezért ki is fütyülték.
Az említett forrás hozzátette, hogy Coutinho szívesen hosszabbított volna a brazilokkal, ám a történtek miatt az elválás gyakorlatilag visszafordíthatatlan.
