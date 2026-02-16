Live
A hétfő esti, Macclesfield FC–Brentford mérkőzés előtt elkészítették az angol FA-kupa nyolcaddöntőinek párosításait. A Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte Liverpool a Wolverhampton Wanderers vendége lesz a következő fordulóban.

Mint arról az Origo is beszámolt, a Liverpool a Brighton magabiztos legyőzésével jutott a legjobb 16 közé az angol FA-kupa mostani kiírásában. Hétfő este, a Macclesfield FC–Brentford találkozó előtt elkészítették a nyolcaddöntők párosításait, mely során kiderült, hogy Szoboszlaiék a Premier League sereghajtójának otthonában lépnek pályára.

Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring their second goal during the Emirates FA Cup Fourth Round match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on February 14, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Liverpool a hétvégén győzte le a Brightont
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Rövid időn belül kétszer is játszik ellenfelével a Liverpool

Szoboszlaiék március 3-án, a Premier League 29. fordulójában a Wolves otthonában lépnek pályára, majd négy nappal később az FA-kupában is megismétlődik a párosítás. A 2025-2026-os szezon során a Liverpool egyszer már legyőzte a Farkasokat, érdekesség, hogy Florian Wirtz éppen azon a decemberi bajnokin szerezte meg első liverpooli gólját. A PL-sereghajtójának azóta sem fordult meg az idénye, a kupa legutóbbi körében pedig a Manchester Unitedet kiejtő Grimsby Town ellen vívta ki a továbbjutást.

Ami a párosítást illeti, a legnagyobb rangadót a Newcastle United Manchester City elleni csőrtélye szolgáltathatja, míg az Arsenal a Mansfield Town, a Chelsea pedig a Wrexham otthonában lép pályára.

