Mint arról az Origo is beszámolt, a Liverpool a Brighton magabiztos legyőzésével jutott a legjobb 16 közé az angol FA-kupa mostani kiírásában. Hétfő este, a Macclesfield FC–Brentford találkozó előtt elkészítették a nyolcaddöntők párosításait, mely során kiderült, hogy Szoboszlaiék a Premier League sereghajtójának otthonában lépnek pályára.

A Liverpool a hétvégén győzte le a Brightont

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Rövid időn belül kétszer is játszik ellenfelével a Liverpool

Szoboszlaiék március 3-án, a Premier League 29. fordulójában a Wolves otthonában lépnek pályára, majd négy nappal később az FA-kupában is megismétlődik a párosítás. A 2025-2026-os szezon során a Liverpool egyszer már legyőzte a Farkasokat, érdekesség, hogy Florian Wirtz éppen azon a decemberi bajnokin szerezte meg első liverpooli gólját. A PL-sereghajtójának azóta sem fordult meg az idénye, a kupa legutóbbi körében pedig a Manchester Unitedet kiejtő Grimsby Town ellen vívta ki a továbbjutást.

Ami a párosítást illeti, a legnagyobb rangadót a Newcastle United Manchester City elleni csőrtélye szolgáltathatja, míg az Arsenal a Mansfield Town, a Chelsea pedig a Wrexham otthonában lép pályára.

The #EmiratesFACup fifth round draw 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 16, 2026